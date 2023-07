De nos jours, afficher un trimestre historique en pleine crise mondiale ne suffit plus à enthousiasmer les investisseurs. Microsoft vient de publier ses excellents résultats pour son quatrième trimestre fiscal et second trimestre calendaire (Q2-2023). Des résultats qui aident à mesurer le dynamisme des marchés du Cloud, de l’IA et du Cloud PC.

Les géants de la Tech sont résilients. Peut-être même plus que certains experts ne le croient. Microsoft a ainsi publié hier des résultats de son dernier trimestre fiscal 2023 (correspondant au second trimestre calendaire) significativement supérieurs aux attentes du marché.

Pour le trimestre, le groupe affiche :

– un chiffre d’affaires trimestriel qui s’élève à 56,2 milliards de dollars et augmente de 8 % (par rapport au même trimestre l’an dernier).

– un revenu d’exploitation qui s’élève à 24,3 milliards de dollars et a augmenté de 18 % (en un an).

– un bénéfice net qui s’élève à 20,1 milliards de dollars et augmente de 20 % (en un an).

C’est tout simplement en termes de CA et de ventes le meilleur trimestre jamais réalisé par Microsoft et ce alors que le contexte économique et géopolitique est plutôt défavorable. C’est aussi le second meilleur trimestre historique pour la firme en termes de bénéfices (tout proche des 20,5 milliards de Q1-2022).

Pour l’année fiscale 2023 (qui couvre du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023) l’entreprise affiche :

– un chiffre d’annuels de 211,9 milliards de dollars en croissance de 7%,

– un bénéfice d’exploitation de 88,5 milliards de dollars,

– un bénéfice net de 72,4 milliards de dollars.

Des investisseurs qui attendent trop du Cloud et de l’IA

Avec de tels résultats accompagnés de records pour la firme, on aurait pu s’attendre à une flambée de l’action Microsoft. C’est exactement l’inverse qui s’est produit. Alors même que le cloud est le principal moteur de la firme, les investisseurs s’inquiètent de voire Azure ne réaliser une croissance « que » de 26%. C’est en effet un point de moins que les 27% du même trimestre en 2022. Et cela marque un quatrième trimestre consécutif où la croissance (et on parle bien ici de croissance) diminue. C’est logique alors que les entreprises font plus attention à leurs dépenses en ces temps difficiles et alors que le marché du cloud est désormais plus mature.

Mais les investisseurs semblent espérer que l’IA permettra au Cloud de retrouver une nouvelle dynamique de croissance. Là encore cette espérance n’a aucun sens à court terme. La plupart des offres sont en preview et les entreprises n’en sont qu’au stade des développements et des POCs, pas franchement à l’heure des premiers déploiements. Les rentrées ne sont donc pas visibles.

En revanche, toute cette R&D et cette mise en œuvre de services IA coûte aujourd‘hui des fortunes à Microsoft (comme à Google et aux autres). Il est assez surprenant d’ailleurs que ces lourds investissements ne soient pas plus perceptibles sur les comptes de l’entreprise et les bénéfices trimestriels. Cela s’explique notamment parce que Microsoft dispatche les coûts de l’IA sur ces trois divisions phares (Cloud, Office, Windows) en glissant ses IA « Copilot » partout, dans tous ses business et tous ses produits. Mais quand on y regarde de plus près, on constate que les « Capital Expenditures » (les dépenses d’investissement) se sont élevées sur ce trimestre à 10,7 milliards de dollars que Microsoft explique en signalant qu’il s’agit de « soutenir la demande Cloud notamment les investissements en infrastructures IA ».

Le PC dans le Cloud rapporte déjà 1 milliard de dollars à Microsoft

On retiendra également des résultats de ce trimestre 2023 :

– Office 365 en version grand public (formules Microsoft 365 Personnel et Microsoft 365 Familial) compte désormais 67 millions d’abonnés avec des revenus en croissance de 3%.

– Dynamics 365 affiche une belle croissance de 26%.

– Les revenus de Windows sont en baisse de 12% (un résultat aligné avec les statistiques de IDC, Gartner et Canalys qui montrent une baisse des ventes de PC de 13% ce trimestre). Microsoft ne s’attend à aucune amélioration avant la fin de l’année.

– Les revenus de la division « Surface » sont en baisse de 20%, ce qui est moins bien que la moyenne du marché PC. Et Microsoft continue à tabler sur une baisse dans les prochains mois car le constructeur souhaite refocaliser sa gamme sur les matériels Premium à forte marge. Et ceci a de quoi inquiéter les fans de la marque Surface sur son avenir à long terme. A moins que Microsoft ne trouve enfin le second souffle recherché avec de vraies innovations marquantes et des machines ARM vraiment compétitives.

– Alors que le marché des PC diminue, le marché des « PC dans le Cloud » prend forme. Combinés, les services Windows 365 et Azure Virtual Desktop ont rapporté à Microsoft 1 milliard de dollars sur l’année fiscale 2023 !

