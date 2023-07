Le marché de l’antivirus d’entreprise, désormais essentiellement dominé par les solutions XDR, a encore connu une croissance de 29,2% en 2022. Et le grand gagnant se nomme désormais Microsoft avec une croissance annuelle de 109% de ses revenus !

Les solutions de sécurisation des « endpoints » ont toujours le vent en poupe portées par la vague des offres XDR. L’antivirus d’aujourd’hui n’est certes plus celui d’hier. Mais ces plateformes qui sont le dernier rempart face aux cybermenaces jouent toujours un rôle clé dans la défense des systèmes d’information et des utilisateurs alors que ransomwares et autres malwares continuent leurs ravages sur l’informatique et les données des entreprises.

En 2022, ce marché a représenté une manne de 13,1 milliards de dollars, en croissance de 29,2% en un an selon le dernier rapport IDC (couvrant l’année 2022 mais rendu public cette semaine). Une manne partagée par une multitude d’acteurs parfois ancestraux (Trend-Micro, Kaspersky, Sophos, Eset, Checkpoint, Bitdefender, Malwarebytes) parfois plus récents (Crowdstrike, PAN, SentinelOne, Cybereason…).

Un grand vainqueur et un dauphin dynamique

Et selon IDC, le grand gagnant du moment se nomme Microsoft : avec une croissance annuelle de 108,9%, les solutions XDR « Microsoft Defender for Endpoint » et « Microsoft Defender for Business » ont rapporté à l’éditeur 2,5 milliard de dollars en 2022. Microsoft détiendrait ainsi 18,9% des parts de marché à lui tout seul.

Le second n’est autre que Crowdstrike dont la plateforme Falcon rencontre un vif succès. L’éditeur détiendrait 15,1% des parts de marché en 2022 avec des ventes s’élevant à près de 2 milliards de dollars (en croissance de 56,2%) soit le double des revenus du troisième acteur du marché Trend Micro.

D’autres acteurs connaissent une forte croissance. Ainsi Palo Alto Networks (en 6ème position) se contente pour l’instant d’une part de marché de 3,6% mais a vu les revenus de sa plateforme Cortex XDR (née en 2019) croître de 61,5% en un an.

De même, SentinelOne a connu une croissance de 84,5% en un an et s’affiche désormais à la 9ème position.

Enfin, Cybereason se place à la 13 ème position du classement IDC avec une croissance annuelle de 24,1 %.

On notera au passage :

– La décroissance de Trellix, nouvel éditeur né de la fusion de McAfee et Fireeye

– La décroissance de Broadcom (dont la solution est le fruit du rachat de Symantec) alors que VMware (que Broadcom devrait prochainement absorber) figure juste derrière mais avec une croissance de 6%.

– La 11ème place de Kaspersky qui affiche une croissance de 8,1% malgré la déclaration de guerre de la Russie à l’Ukraine et le boycott des solutions russes dans nombre d’entreprises européennes.

– La 14ème place d’IBM avec sa solution QRadar.

– L’absence visible d’acteurs français comme Sekoia et Harfanglab (malgré leur partenariat autour du collectif Open XDR),

– Et la présence du Chinois Qi An Xin Technology Group, né en 2014, devenu le principal acteur cybersécurité en Chine, adopté par 90% des départements du gouvernement central chinois, des banques chinoises, et des entreprises chinoises gérées par l’état.

