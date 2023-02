Par son approche combinant prévention, détection et réponse tout en mêlant automatisation et ML, le XDR a offert aux entreprises une meilleure visibilité sur les incidents de cybersécurité et une efficacité accrue dans leur capacité à défendre leurs appareils et leurs infrastructures. Voici 4 raisons qui justifient le déploiement d’une solution XDR…

Les entreprises peuvent devancer et se prémunir des menaces si elles adoptent une stratégie de détection précoce axée sur la prévention. Contrer les attaques reste possible et c’est d’ailleurs une solution bien plus rentable que d’y remédier une fois les évènements terminés et les dégâts causés. Il suffit d’avoir les bons outils.

Pour garder une longueur d’avance sur les menaces actuelles, les entreprises adoptent des solutions de détection et de réponse étendues (XDR) alimentées par l’intelligence artificielle (IA) et l’apprentissage automatique (ML) qui leur permettent non seulement d’automatiser la détection et la remédiation des cyberattaques à l’échelle, mais également de détecter un ransomware dès les premiers stades de l’attaque. Alors, qu’est-ce que le XDR ?

Le XDR est une solution de sécurité proactive qui analyse la télémétrie sur plusieurs couches de sécurité (e-mail, serveur, cloud, point d’extrémité, réseau et identité) puis met en corrélation ces données pour réaliser une évaluation de sécurité unifiée qui tienne compte de l’ensemble de l’écosystème.

Le XDR automatise les corrélations d’événements entre plusieurs couches de sécurité. Il est ainsi possible d’obtenir une perspective de sécurité dans son contexte, plutôt qu’une vue cloisonnée d’un seul élément de la progression d’une attaque. Pour ce faire, le XDR regroupe les renseignements obtenus à partir d’actifs disparates et permet aux équipes de sécurité d’agir plus facilement sur une pile de sécurité complexe, pour une efficacité optimale.

Les raisons de mettre en place une solution XDR dès aujourd’hui

Pour appliquer une approche proactive de la sécurité et se défendre contre ces menaces « inédites » et les neutraliser plus tôt dans la séquence d’attaque, il est essentiel de les comprendre et d’y réagir rapidement. Les solutions XDR offrent les fonctionnalités nécessaires à cet effet.

Les solutions XDR développent les stratégies de détection et de réponse aux points d’extrémité (EDR), mais vont au-delà du point d’extrémité pour fournir une visibilité dans le cloud, sur le réseau, les suites d’applications, les identités des utilisateurs et autres. Avec le XDR, ce n’est pas une avalanche d’alertes non corrélées qui est envoyée, mais de minuscules clichés d’une opération malveillante à un moment précis.

Le XDR offre une vue d’ensemble de la chaîne d’attaque sur tous les actifs touchés, de sorte à ne pas perdre un temps précieux dans des cycles interminables de triage et d’investigation, dont une bonne partie se solde par des faux positifs.

Détecter l’ensemble des opérations malveillantes

Vous possédez donc une grande visibilité de votre réseau et vous le savez parce que vous recevez une tonne d’alertes de sécurité (et c’est tant mieux), mais c’est presque pire que de ne pas en avoir du tout si elles n’ont pas le contexte et les corrélations nécessaires pour vraiment comprendre la portée de l’attaque.

Une solution XDR analysera le flot d’alertes non corrélées et fournira un contexte et une couleur à partir des sources de télémétrie additionnelles associées aux détections, « [automatisant] l’analyse des causes profondes pour montrer une chronologie claire et le cheminement d’une menace. » Les analystes peuvent ainsi voir l’intégralité de l’opération malveillante, ou MalOp, et transformer toutes ces « données d’alerte » en renseignements exploitables.

Le fait d’avoir une visibilité globale sur l’ensemble du MalOp permet aux opérations de sécurité de passer d’une approche réactive centrée sur les alertes à une approche proactive centrée sur les opérations, laquelle anticipe et bloque automatiquement un mouvement potentiel d’un attaquant. Grâce aux capacités de réponse prévisionnelle, une solution XDR réduit le temps moyen de détection (MTTD) et le temps moyen de réponse (MTTR), faisant ainsi passer le temps de présence des attaquants de plusieurs mois à quelques minutes seulement.

Le XDR : une solution de sécurité unifiée

Une solution XDR alimentée par l’IA permet aux entreprises d’adopter une approche opérationnelle de la sécurité qui offre la visibilité nécessaire pour garantir la sécurité de tous les actifs du réseau et les réponses automatisées requises pour stopper la progression des attaques dès les premiers stades.

Voici quatre bonnes raisons (seulement) de mettre en place, dès aujourd’hui, une solution XDR alimentée par l’IA.

1/ Maximiser les intégrations dans toute la pile de sécurité :

Le XDR permet de gagner du temps et d’économiser des efforts en automatisant la production de renseignements exploitables et riches en contexte issus de la télémétrie ingérée dans l’ensemble de la pile de sécurité, sans obliger les analystes à se charger du triage de chaque alerte générée. Les analystes sont capables de comprendre rapidement les premiers signes de compromission et de bloquer plus vite les opérations malveillantes grâce aux intégrations natives avec l’e-mail, les suites de productivité, la gestion des identités et des accès et les déploiements dans le cloud. C’est la force du « X » dans XDR.

2/ Détecter l’intégralité d’une attaque :

La puissance corrélative du XDR permet aux équipes de sécurité de privilégier une approche de détection opérationnelle car elle révèle l’intégralité de l’opération malveillante (MalOp) depuis la cause première sur chaque appareil, système et utilisateur affecté.

Les analystes peuvent se consacrer à éliminer les attaques en cours plutôt que de passer un temps précieux à essayer de reconstituer manuellement les actions et les activités de l’attaquant en triant une masse non organisée et non corrélée d’alertes générées par des outils de sécurité disparates, chacun conçu uniquement pour révéler un aspect isolé de l’attaque globale. C’est la force du « D » de XDR.

3/ Réponse automatique prédictive :

L’approche opérationnelle permet de comprendre pleinement les comportements d’un attaquant et leur relation avec les différents éléments du réseau d’une entreprise. Les analystes sont ainsi en mesure d’anticiper de manière prédictive les mouvements probables de l’attaquant et de bloquer de manière préventive la progression de l’attaque avec une remédiation automatisée ou guidée, en fonction des politiques de sécurité en place. Ce n’est qu’en adoptant une approche axée sur les opérations que l’on peut ramener le temps d’intervention des attaquants de plusieurs mois à quelques minutes, c’est la force du « R » de XDR.

4/ Lutte préventive contre les menaces :

En définitive, le XDR permet aux entreprises de s’engager dans une lutte préventive contre les menaces. Cette activité est vitale car elle leur permet de rechercher des séries de comportements suspects, susceptibles de faire apparaître les attaques plus rapidement et de minimiser les dommages que ces opérations pourraient engendrer. Les équipes de sécurité peuvent, grâce au XDR, basculer entre les événements et lutter contre les menaces sans avoir à élaborer de requêtes complexes. De plus, il est possible d’intégrer les conclusions dans des règles et dans une logique de détection personnalisées en vue de futurs exercices de chasse aux menaces, sur la base d’une approche opérationnelle. C’est là toute la puissance de l’unification des trois aspects de l’XDR en une seule solution.

De plus, une solution XDR alimentée par l’IA devrait permettre aux défenseurs de prédire, détecter et répondre aux cyberattaques dans l’ensemble de l’entreprise, y compris les points de terminaison, les réseaux, les identités, le cloud, les espaces de travail des applications, etc.

Grâce à une solution XDR solide, nous pouvons reprendre le contrôle grâce à la capacité de détecter, de corréler et de stopper les attaques en temps réel, même dans des environnements d’entreprise complexes et en constante évolution.

Le XDR garantit une expérience focalisée sur la qualité de la sécurité : une meilleure détection, une enquête plus facile, une réponse plus rapide.

Pour déjouer un adversaire capable de se faufiler entre les silos de données et de comprendre les alertes de détection, il faut une approche centrée sur les opérations.

Une solution XDR garantit le fait de raccourcir les délais de détection, de remédier aux problèmes, et de mettre fin aux attaques avant qu’elles ne se concrétisent.

Par Julien Billochon, Director System Engineer chez Cybereason

