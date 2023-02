L’IA est en train de changer la donne en matière de cyber-protection. Elle rééquilibre les rapports de force en permettant de surveiller 24h/24 les comportements et de piloter des automatismes défensifs. Pour en discuter, Jacques de La Rivière, président de Gatewatcher est notre invité de la semaine.

Leader technologique français dans la détection des cybermenaces, Gatewatcher protège depuis 2015 les réseaux critiques des grandes entreprises et des institutions publiques. Ses solutions associent l’IA à des techniques d’analyse dynamiques pour offrir une vision à 360° et en temps réel des cybermenaces sur l’ensemble du réseau étendu au cloud.

Jacques de La Rivière, co-fondateur et président de Gatewatcher est l’invité de la semaine de Guy Hervier. Il rappelle que pour bien gérer le risque cyber il faut connaître le niveau des menaces et donc être en mesure de les détecter. Et c’est bien toute la raison d’être de la solution Gatewatcher, référencée par Gartner, qui permet grâce à l’IA de détecter les comportements anormaux ou malveillants.

Il revient aussi sur les succès de la lutte contre la cybercriminalité avec notamment le démembrement et l’arrestation du groupe Hive par le FBI, l’un des principaux groupes de ransomwares.

Il évoque enfin la richesse de l’écosystème des solutions cyber et les atouts des acteurs français face aux géants américains.



