L’éditeur ajoute sa brique Wallix PAM4ALL à la plateforme regroupant les expertises d’acteurs européens de la sécurité afin d’offrir une solution fédérée, modulaire et personnalisable en vue de simplifier et renforcer la protection des entreprises.

A l’occasion de la huitième édition des Universités d’été de la cybersécurité, du cloud et de la confiance numérique organisée actuellement par Hexatrust, l’éditeur spécialisé dans la sécurisation des accès et des identités numériques Wallix a annoncé qu’il rejoignait l’alliance OPEN XDR PLATFORM.

Lancée en octobre dernier par cinq acteurs majeurs du cyber écosystème européen (SEKOIA, HarfangLab, Pradeo, GLIMPS, Vade), cette initiative a pour objectif de fédérer l’expertise en cybersécurité des membres de l’alliance au sein d’une solution unifiée. Objectif : rationaliser le déploiement et renforcer la cyberdéfense des entreprises à l’aide d’une solution souveraine commune, flexible et personnalisable, offrant des fonctionnalités décomposées en cinq grands volets : XDR fédéré (eXtended Detection and Response), EDR (Endpoint Detection & Response), protection des mobiles, analyse des malwares et enfin détection des menaces et réponse à incident au niveau des emails.

Affichant des ambitions européennes, l’alliance bénéficie du label « Cybersecurity made in Europe » décerné par l’Organisation européenne pour la cybersécurité (ECSO), organisme à but non lucratif regroupant plus de 260 acteurs européens de la cybersécurité, dont des grandes entreprises, des PME et des jeunes pousses, des centres de recherche, des universités, des utilisateurs finaux, des opérateurs, des associations, ainsi que des administrations régionales et nationales.

Depuis sa création, l’alliance OPEN XDR PLATFORM a été rejointe en novembre dernier par Gatewatcher, expert français dans la détection d’intrusions et de menaces avancées. En enrichissant l’initiative avec sa brique PAM4ALL, Wallix apporte une défense en profondeur accrue en protégeant tous les accès selon le principe du moindre privilège, des mesures de réponse sans bloquer les métiers, avec l’authentification forte ou l’élévation des privilèges et la garantie de la conformité règlementaire : RGPD, PCI DSS, Directive NIS et ISO 27001.

« Chaque jour nous développons nos technologies avec la volonté de rendre la cybersécurité accessible au plus grand nombre. Rentrer dans OPEN XDR PLATFORM s’inscrit donc dans une démarche intrinsèquement liée à l’ADN de notre entreprise. WALLIX est engagé dans la construction d’un espace numérique de confiance où les technologies de cybersécurité sont faciles à mettre en œuvre, interopérables, pour fournir des réponses complètes et adaptées aux besoins des clients, tout en respectant la protection des données et la vie privée. C’est la vision que nous partageons avec nos partenaires de OPEN XDR PLATFORM pour offrir une alternative européenne puissante aux clients à la recherche d’une solution d’EDR/XDR », affirme Jean-Noel de Galzain, PDG et fondateur de WALLIX.

Si cette initiative européenne est non seulement bienvenue et souhaitable, on peut toutefois s’inquiéter de voir les alliances se multiplier plutôt que de converger vers une même normalisation. L’Open XDR Platform européenne évolue ainsi parallèlement à des initiatives similaires ou complémentaires à l’instar de la XDR Alliance (portée par Google Cloud, Armis, CyberArk, Exabeam, Expel, ExtraHop, MimeCast, Netskope, Recorded Future, SentinelOne et VMware) et de son modèle d’information commun CIM ou encore de la récente alliance autour du framework d’échange OCSF (porté par AWS, Splunk, Cloudflare, CrowdStrike, DTEX, IBM Security, IronNet, JupiterOne, Okta, Palo Alto Networks, Rapid7, Salesforce, Securonix, Sumo Logic, Tanium , Trend Micro et Zscaler).