Gatewatcher, spécialiste française de la cybersécurité, a lancé à l’occasion des Assises de la Sécurité sa plateforme Aioniq de détection et de réponses aux menaces réseaux (NDR = Network Detection & Response) de façon à offrir aux utilisateurs une vision à 360° du niveau de risque cyber.

L’offre combine du Machine Learning et de l’analyse statique et dynamique. Elle s’appuie sur un socle logiciel solide dont le fonctionnement modulaire s’adapte aux spécificités et contraintes de chaque organisation.

La plateforme est capable de cartographier l’ensemble des actifs du SI de manière totalement passive et sans agent pour offrir un niveau de détection inédit des attaques avancées sur les flux est-ouest. Selon l’éditeur, sa solution NDR fournit un niveau de détail et une typologie de métadonnées uniques sur le marché afin d’optimiser le temps nécessaire aux analyses forensics des entreprises.

Enfin, Aioniq est capable d’une modélisation Mitre&Att&ck du niveau de compromission sur le SI associant évènement, asset et utilisateur avec une vision agrégée de l’ensemble des alertes.