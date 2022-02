Gatewatcher, spécialiste français de la détection d’intrusions et des menaces évoluées, vient de réaliser sa première levée de fonds auprès de Move Fund Capital qui s’est engagé à hauteur de 15 millions d’euros, le reste de la somme (10 millions d’euros) étant apporté par plusieurs autres partenaires financiers. De quoi permettre à cet acteur de la protection des infrastructures critiques d’accélérer sa croissance.

Fondée en 2015 par Jacques de La Rivière et Philippe Gillet, Gatewatcher protège en effet les réseaux critiques des plus grandes entreprises, institutions publiques et OIV.

Son offre s’articule essentiellement autour de trois produits:

– TrackWatch, qualifié par l’ANSSI, pour identifier les menaces avancées.

– AionIQ, une plateforme de détection et réponse (NDR)

– LastInfoSec, une offre de Cyber Threat Intelligence.

Outre l’expansion de sa présence à l’international, l’entreprise – qui compte plus de 70 salariés en France – a également pour ambition de continuer à proposer des offres techniques de qualité répondant aux besoins des entreprises de toute taille. Elle envisage d’ouvrir 200 nouveaux postes en France et dans le monde en 2022.

Gatewatcher est membre de l’OpenXDR Platform qui rassemble six pureplayers européens spécialisés dans les contrôles de sécurité les plus essentiels sur les infrastructures les plus critiques (les autres membres étant Harfanglab, Sekoia, Pradeo, Glimps et Vade).

Jacques de la Rivière, CEO de Gatewatcher, se félicite de cette première levée de fonds : « Nous sommes ravis de finaliser cette augmentation de capital avec Move Capital Fund Capital, dont l’expertise technologique et l’empreinte européenne vont nous permettre d’asseoir notre position de leader du marché de la cyber détection en Europe et d’accélérer notre croissance à l’international ».