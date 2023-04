Portée par Azure, l’IA et le travail collaboratif, Microsoft affiche un premier trimestre Q1 2023 en croissance de 7% malgré un contexte macro-économique difficile et le spectaculaire repli du marché des PC.

Un contexte international compliqué… Des taux d’échange défavorables… Une inflation galopante… Des entreprises qui bataillent pour réduire leurs dépenses sur le cloud… Des investissements IA massifs qui forcément grignotent les bénéfices… Des licenciements partout dans la Tech… Malgré, ce paysage plus que moribond, Microsoft tient bon le cap.

L’éditeur annonce pour le premier trimestre calendaire 2023, son troisième trimestre fiscal, un bénéfice net de 18,3 milliards de dollars pour un chiffre d’affaires trimestriel de 52,9 milliards de dollars, soit respectivement une hausse de 9% et de 7% par rapport au même trimestre de l’an passé !

Des résultats très significativement au-dessus des prévisions des analystes financiers qui tablaient plutôt sur 51 milliards de dollars !

Le Cloud reste solide

Sans surprise, l’entité « Intelligent Cloud » (qui combine Azure et les solutions ‘serveurs’) est une nouvelle fois la principale activité de l’entreprise et sa principale source de croissance. Elle affiche un CA de 22,1 milliards de dollars en hausse de 16% (en glissement annuel). Plus en détail, Azure et les autres services Cloud affichent une croissance de 27% sur ce trimestre.

À l’heure où bien des entreprises cherchent à optimiser leurs dépenses dans le cloud, Microsoft met en avant sa solution hybride Azure Arc qui permet de déporter aisément en local ou dans l’Edge certains services Azure. Satya Nadella, le CEO de Microsoft, explique ainsi que « nous comptons désormais plus de 15 000 clients Azure Arc, une augmentation de 150% en un an. KEA Retail, ING Bank, Rabobank, Telstra et Wolverine Worldwide utilisent tous Azure Arc pour exécuter des services Azure dans des environnements sur site, edge et multicloud ».

10 fois plus de clients IA en 1 trimestre

Bien évidemment, Microsoft met aussi l’IA en avant pour expliquer le succès d’Azure même s’il est toujours aussi difficile de lire à travers les résultats publiés le poids des colossaux investissements réalisés par l’éditeur en matière d’infrastructure d’entraînement et d’hébergement des IA.

« Nous disposons de l’infrastructure d’IA la plus puissante affirme Satya Nadella. Elle est utilisée par notre partenaire OpenAI, ainsi que par NVIDIA et des start-ups d’IA de premier plan comme Adept et Inflection pour former de grands modèles. Parallèlement, notre service Azure OpenAI réunit des modèles avancés, dont ChatGPT et GPT-4, avec les capacités d’entreprise d’Azure. De Coursera et Grammarly à Mercedes-Benz et Shell, nous comptons maintenant plus de 2 500 clients sur le service Azure OpenAI, soit une multiplication par 10 par rapport au trimestre précédent. Azure anime également l’API OpenAI et nous sommes heureux de voir des marques comme Shopify et Snap utiliser l’API pour intégrer les modèles d’OpenAI ».

Toujours la côte pour Office et le collaboratif

L’entité « Productivity and Business Processes », qui englobe Office/Microsoft 365 et Dynamics 365, a généré 17,5 milliards de dollars de revenus, en hausse de 11 % en glissement annuel.

Parmi les chiffres intéressants, on notera que la Power Platform (qui regroupe notamment Power BI, Power Automate et Power Agents) compte désormais 33 millions d’utilisateurs actifs par mois, un chiffre en augmentation de 50% en un an. Et 36.000 entreprises clientes ont déjà tiré parti des capacités IA présentes dans Power Platform.

Autre chiffre, Teams compte désormais plus de 300 millions d’utilisateurs actifs par mois.

La déconfiture des PC et de Windows

Cependant, ces succès sont quelque peu contrebalancés par les mauvais résultats, certes attendus, de l’entité « More Personal Computing » qui combine notamment les très visibles divisions Windows, Surface et Xbox. Sur les trois divisions, les résultats sont particulièrement inquiétants. L’entité dans sa globalité connaît une baisse d’activité de 9% avec un CA à 13,3 milliards de dollars.

Les revenus OEM de Windows affichent 28% de décroissance. Ceux de Surface une chute de 30%. Les résultats sont ici totalement alignés avec les chiffres du marché du PC annoncés récemment par IDC, Canalys et Gartner qui montraient une dégringolade de 30% au premier trimestre 2023. Même du côté des jeux, la division Xbox affiche une baisse de 4%, un résultat très impacté par une baisse de 30% des ventes de consoles alors que Microsoft semble avoir plus focalisé ses efforts récemment autour du Cloud Gaming et des jeux PC qui sont actuellement les deux accélérateurs d’adoption de son abonnement Game Pass (le Netflix du jeu vidéo).

Au final, le Cloud et l’IA sont aujourd’hui les grands animateurs de la croissance de la marque. Microsoft reste relativement confiante sur les mois à venir malgré les contextes macro-économiques incertains. Les résultats du prochain trimestre devraient rester relativement stables par rapport à l’année 2022. « Nous continuons à nous concentrer sur trois priorités résume Satya Nadella. Premièrement, aider les clients à utiliser l’étendue et la profondeur du cloud Microsoft pour tirer le meilleur parti de leurs dépenses numériques. Deuxièmement, investir pour être à la pointe de la nouvelle vague d’IA dans nos domaines de solutions et étendre notre TAM. Et troisièmement, stimuler l’effet de levier opérationnel, en alignant notre structure de coûts sur la croissance de notre chiffre d’affaires. »

