Les acteurs de la Tech commencent à publier leurs résultats pour le dernier trimestre (Q4) 2023 tout en donnant des perspectives pour 2024; IBM est le premier grand acteur à présenter ses comptes.

Le groupe a enregistré une croissance de 4% au dernier trimestre 2023 (comparé au même trimestre 2022). IBM a enregistré une croissance de 4 % de son chiffre d’affaires au quatrième trimestre 2023 pour atteindre 17,4 milliards de dollars, tirée par le cloud hybride, l’intelligence artificielle et le conseil.

« La demande des clients pour l’IA s’accélère et notre livre de commandes pour watsonx et l’IA générative a pratiquement doublé entre le troisième et le quatrième trimestre 2023 », s’est félicité Arvind Krishna, CEO d’IBM.

De quoi satisfaire les investisseurs d’autant que « pour l’ensemble de l’année 2023, la croissance du chiffre d’affaires a été conforme à nos attentes et nous avons dépassé notre objectif de flux de trésorerie disponible » comme le précise Arvind Krishna.

Et le groupe s’attend à une année 2024 assez similaire, anticipant une croissance annuelle entre 4 et 6% et un flux de trésorerie disponible d’environ 12 milliards de dollars.

IBM aura, au final, réalisé un chiffre d’affaires annuel de 61,9 milliards de dollars en 2023 (en croissance de 3% par rapport à 2022) pour un bénéfice net de 3,6 milliards de dollars (en croissance de 9%).

Un quatrième trimestre porté par Red Hat et les zSystems

Dans le détail des résultats du troisième trimestre, la division « Logiciel » demeure la principale source de revenus du groupe avec un CA trimestriel de 7,5 milliards de dollars. Red Hat reste le moteur de cette division et du groupe avec une croissance de 8% (par rapport à Q4 2022).

La division « Consulting » réalise un CA trimestriel de 5 milliards de dollars en croissance de 5,8%.

Enfin la division « Infrastructure », désormais composée pour l’essentiel des mainframes avec les « zSystems », réalise un CA trimestriel de 4,6 milliards de dollars, les revenus des IBM zSystems affichant une croissance de 8% (par rapport à Q4-2022).

Bientôt de la gronde chez IBM ?

IBM a relevé son objectif d’économies annuelles de 2 à 3 milliards de dollars d’ici fin 2024, en optimisant ses processus, son infrastructure, sa chaîne d’approvisionnement et sa main-d’œuvre. L’entreprise devrait en effet annoncer des licenciements dans les prochaines semaines mais affirme également qu’elle embauchera dans les secteurs porteurs et plus particulièrement dans les rôles autour de l’IA. Ce qui devrait équilibrer au final sa workforce.

Néanmoins, le groupe a dans le même temps envoyé un mémo à ses employés américains pour imposer un retour au bureau au minimum 3 jours par semaine. Le groupe donne jusqu’au mois d’Août à ses employés en télétravail et éloignés des bureaux IBM de plus de 80 Km pour déménager et se rapprocher des locaux du groupe. « IBM s’efforce d’offrir un environnement de travail qui concilie la flexibilité et les interactions directes qui nous rendent plus productifs, plus innovants, et mieux à même de servir nos clients », a déclaré l’entreprise à Bloomberg. « Conformément à cette approche, nous demandons aux cadres et aux responsables des ressources humaines aux États-Unis d’être au bureau au moins trois jours par semaine ».

Dit autrement, l’entreprise invite – au moins aux USA – ses employés à reprendre un vrai travail hybride, voire entièrement présentiel, ou sinon à quitter l’entreprise.

Le COVID paraît désormais très très loin…

