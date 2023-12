C’est dans les vieux pots que l’on fait la meilleure soupe… IBM s’offre des technologies d’un autre temps pour renforcer sa plateforme d’intégration de données et faciliter la modernisation des applications.

Dans un mouvement stratégique surprenant mais d’un montant de belle envergure, 2,3 milliards de dollars, IBM annonce l’acquisition des plateformes StreamSets et WebMethods de Software AG, majoritairement détenue par le fonds américain Silver Lake.

L’annonce a de quoi surprendre. Après tout, ces technologies ne sont pas récentes et l’on a plutôt vu ces derniers mois IBM s’offrir des startups. Née en 1996, WebMethods est sans doute la plus ancienne plateforme d’intégration du marché et l’une des pionnières de concepts comme SOAP, SOA ou l’EBS qui n’évoquent quelque chose qu’aux informaticiens aux cheveux grisonnants. WebMethobs a été acquis en 2007 par Software AG pour 546 millions de dollars et a longtemps représenté plus de 50% de l’activité de son acquéreur.

StreamSets est certes une plateforme plus récente. Née en 2014, la solution a été l’une des pionnières des solutions IPaaS d’intégration de données dans le Cloud. Software AG l’a acquise en 2022 pour justement moderniser son approche avec une vraie plateforme cloud native.

Cette double acquisition est, sur le papier, plutôt bien alignée avec la vision d’IBM aujourd’hui centrée sur le cloud hybride et l’IA. On le sait l’IA a besoin de toujours plus de données et l’intégration reste le grand défi de toute tentative de modernisation d’un existant. C’est justement pour faciliter tous les projets de modernisation applicative qu’IBM s’est offert une plateforme aussi ancestrale que WebMethods.

Au passage, en ajoutant StreamSets et WebMethods à son portefeuille et en les intégrant à sa plateforme watsonx, IBM renforce un peu plus sa position de leader sur le marché mondial des logiciels d’intégration, marché qui doit dépasser les 18 milliards de dollars d’ici 2027, avec un taux de croissance annuel de plus de 16% selon IDC.

« Associés à la plateforme d’IA et de données watsonx d’IBM, ainsi qu’à nos produits de modernisation des applications, de data fabric et d’automatisation informatique, StreamSets et webMethods aideront nos clients à libérer tout le potentiel de leurs applications et de leurs données », explique Rob Thomas, vice-président senior, logiciel et directeur commercial chez IBM. « Cette puissante combinaison contribuera à stimuler l’innovation tout en préparant les entreprises à l’IA, quel que soit l’endroit où résident les applications ou les données ».

Cette acquisition solidifie le positionnement stratégique d’IBM dans les solutions cloud hybride et lui permet de positionner un peu plus watsonx en plateforme de données d’entreprise. En revanche, on peut s’inquiéter de l’avenir de Software AG qui perd là deux des fondations de son activité actuelle qui en faisaient l’un des leaders de l’IPaaS. En un sens, c’est comme si IBM avait racheté Software AG sans ses technologies les plus récentes (Aris, TrendMiner, Apama, Adabas, Alfabet…).

À lire également :