Après l’annonce de résultats au-dessus des attentes des marchés, Meta bat un record à Wall Street et renoue avec la croissance grâce à la Pub même si le groupe poursuit ses efforts de R&D autour de l’IA et des métavers.

196 milliards de dollars en un jour… Meta – maison mère de Facebook – a vu sa valorisation boursière grimpée de plus de 20%, soit 196 milliards de dollars de plus en une journée, soit le plus fort gain jamais enregistré en une journée à Wall Street, toutes cotations confondues.

20% c’est aussi le plus fort pic jamais enregistré en une journée par Meta depuis son entrée en Bourse.

Pourquoi un tel engouement ? Non, ce n’est pas pour fêter les 20 ans de Facebook, lancé le 4 février 2004. Mais bien pour accueillir des résultats financiers supérieurs aux attentes des analystes et qui tendent à montrer que le groupe a trouvé son second souffle tant recherché depuis 2021 et les investissements massifs mais décriés dans les métavers.

Mark Zuckerberg a beau fanfaronné « nous avons beaucoup progressé dans notre vision de l’avancement de l’IA et du métavers », le rebond de Meta au quatrième trimestre 2023 doit en réalité tout à la publicité, un marché qui a bien fonctionné en ligne en fin d’année (comme l’a montré Google), mais aussi à nombre d’abonnés de nouveau en hausse.

Au quatrième trimestre 2023, le groupe Meta a enregistré 14 milliards de dollars de bénéfices nets sur un chiffre d’affaires de 40,1 milliards de dollars en croissance de 25% par rapport à Q4-2022.

Tout comme la publicité constitue l’essentiel des revenus de Google, elle représente 96,5% des revenus de Meta au quatrième trimestre 2023. Néanmoins, le métavers avec les casques Meta Quest et services associés a rapporté plus d’un milliard de dollars au quatrième trimestre 2023, ce qui représente un saut de 47% par rapport à Q4-2022. Reste que le métavers reste ultra déficitaire chez Meta puisque sa division « Reality Labs » affiche une perte de 4,6 milliards de dollars.

Sur l’ensemble de l’année 2024, Meta affiche un CA annuel de 134,9 milliards d’euros (en hausse de 16% par rapport à 2022) pour un bénéfice net de 39 milliards de dollars (en hausse de 69% par rapport à 2022). On notera au passage que cette santé retrouvée s’est accompagnée d’une diminution de 22% de son nombre d’employés en 1 an. Le groupe ne compte plus que 67 317 collaborateurs mais annonce reprendre les embauches en 2024 après plus d’un an de gel.

Selon Meta, Facebook compte 2.11 milliards d’utilisateurs quotidiens et 3 milliards d’utilisateurs par mois.

Facebook s’attend à une année 2024 difficile avec un premier trimestre autour des 35 milliards de dollars de revenus et des dépenses annuelles similaires à 2023. Ce qui signifie que son Reality Labs devrait encore perdre de l’argent en 2024 et même encore accentuer son déficit en raison de nouveaux investissements en R&D. Des investissements qui ne touchent pas que les métavers et les réalités alternatives mais aussi l’IA et le labo de R&D « FAIR ».

