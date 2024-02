Selon CNBC, l’IA permet à Azure de faire un bond notable et désormais de talonner AWS dans la domination du Cloud public, au point de pouvoir enfin dépasser le pionnier en part de marché en 2026 si les cartes actuelles ne sont pas rebattues.

Jusqu’ici le marché du cloud était archi-ultra dominé par AWS. Selon différentes études (dont celles de CRN), à la mi 2023, Google Cloud disposait d’environ 11% de parts de marché alors que son cloud devenait enfin rentable. Azure de son côté voyait ses parts de marché progresser légèrement pour atteindre les 24 à 25%. Parallèlement à la montée en puissance de ses concurrents et à la montée de concurrents locaux notamment en Asie et en Europe, AWS ne disposait plus « que » de 31% à 32% de parts de marché, qui en faisait néanmoins le champion incontesté du Cloud.

Des changements de parts de marché qui s’explique par la différence de croissance entre les deux principaux acteurs du cloud public. Là où AWS affiche au quatrième trimestre 2023 une croissance de 19%, Azure peut s’enorgueillir d’être le seul cloud à présenter encore une croissance annuelle de 30% !

Or cette croissance de 30% est supérieure à celle de l’an dernier. Car, une nouvelle technologie est venue totalement changer la donne pour Microsoft et pour le marché du Cloud : l’IA générative !

Selon Microsoft, sur les 30% de croissance 6 points sont spécifiquement à attribuer à l’IA et plus particulièrement aux Azure OpenAI Services ! Et l’adoption de l’IA générative n’est encore que balbutiante dans les entreprises.

Même si l’éditeur semble rencontrer quelques difficultés à justifier la valeur des 30$ réclamés pour son IA Copilot 365, la valeur des OpenAI Services semble, elle, bien plus évidente aux yeux des entreprises qui sont de plus en plus nombreuses à les adopter pour enrichir leurs applications métiers, proposer de nouvelles expériences clients et lancer de nouveaux services plus interactifs. En un an, Microsoft aurait acquis plus de 50.000 entreprises clients à ses Azure AI Services.

Selon CNBC et les analystes de Loop Capital (qui s’attendent à une accélération de la croissance d’Azure dans les prochains trimestres), cette avance de Microsoft dans l’IA – grâce à son partenariat avec OpenAI – pourrait permettre à Azure de faire son retard en termes de parts de marché sur AWS d’ici 2026.

Toute la difficulté pour AWS sera de prouver la qualité de ses propres modèles « Amazon Titan », de ses propres API (Amazon Bedrock) et de ses propres solutions (Amazon Q, Amazon Rufus) alors que de son côté Microsoft cherche parallèlement à élargir ses services IA à des modèles open source en profitant des fantastiques infrastructures mises en place pour OpenAI et pour ses propres besoins (Microsoft dispose de 7 HPC ‘Azure AI’ dans le Top500.org dont un dans le Top 3).

La messe est encore loin d’être dite. Mais la guerre des Clouds américains s’intensifie bien loin des problématiques souveraines européennes.

