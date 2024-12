En préliminaire à sa conférence « Re:Invent 2024 », AWS annonce avoir atteint les 100% d’énergie renouvelable dans ses datacenters et veut y généraliser le refroidissement liquide.

AWS:Reinvent 2024 débute aujourd’hui avec sa traditionnelle et très attendue pluie d’annonces et innovations Cloud. Et pour nous mettre l’eau à la bouche, le cloud d’Amazon veut afficher un visage plus éco-responsable avec quelques annonces phares.

Tout d’abord, AWS confirme avoir atteint 7 ans avant sa deadline « 2030 » son objectif d’atteindre 100% d’énergie renouvelable dans la consommation électrique de ses opérations.

Par ailleurs, AWS a pour la toute première fois publié les chiffres PUE de ses datacenters (Power Usage Effectiveness), et ils sont bien meilleurs que les prédictions des analystes. En 2023, AWS a atteint un PUE global de 1,15 (pour l’ensemble de ses datacenters) avec même un PUE à 1,04 pour ses dernières régions cloud les plus efficientes !

Mais surtout, AWS a annoncé une série de changements majeurs dans la conception de ses datacenters et de ses infrastructures cloud. Notamment, l’hyperscaler va généraliser le refroidissement liquide sur tous ses serveurs IA (et d’autres machines) que ces derniers soient animés par ses propres accélérateurs Trainium 2 ou par ceux de NVidia (à l’instar des nouvelles machines animées par les superchips GB200). « AWS a développé de nouvelles solutions de refroidissement mécanique offrant un refroidissement configurable « liquid-to-chip » dans ses centres de données nouveaux et existants » explique l’hyperscaler.

Par ailleurs, AWS utilise désormais une IA maison pour optimiser l’emplacement des racks au sein même de ses datacenters et aurait déjà obtenu des gains d’efficience de l’ordre de 12%.

Enfin, AWS annonce avoir à la fois mis à jour ses systèmes de contrôle et simplifier la distribution électrique au sein de ses datacenters. « Les dernières améliorations apportées à la conception des datacenters d’AWS comprennent une distribution électrique simplifiée et des systèmes mécaniques, qui permettent une disponibilité de l’infrastructure de 99,9999 %. Les systèmes simplifiés réduisent également de 89 % le nombre potentiel de racks pouvant être affectés par des problèmes électriques » assure un communiqué publié par AWS.

D’autres améliorations dans le design des datacenters permettent à « l’infrastructure d’AWS de se révéler 4,1 fois plus efficace qu’une infrastructure on-premises. Lorsque les charges de travail sont optimisées sur et pour AWS, l’empreinte carbone qui leur est associée peut-être réduite jusqu’à 99% » ajoute l’hyperscaler.

Parmi ces améliorations, AWS a instauré un nouveau système de refroidissement, intégrant une architecture mono-face et des capacités de refroidissement liquide, qui permet une réduction de 46% de la consommation énergétique mécanique en période de pointe, tout en maintenant une consommation d’eau stable par mégawatt.

Sur le plan structurel, AWS repense la construction même de ses infrastructures. L’utilisation de matériaux bas carbone et l’optimisation de la conception permettent de réduire de 35% l’empreinte carbone du béton par rapport aux standards de l’industrie. Cette approche s’accompagne d’une réduction globale de l’utilisation d’acier dans la construction.

Enfin, les efforts écologiques s’étendent également aux systèmes de secours, avec l’adoption progressive du diesel renouvelable pour les générateurs de backup. Ce carburant biodégradable et non toxique réduit jusqu’à 90% les émissions de gaz à effet de serre sur l’ensemble de son cycle de vie comparé au diesel fossile. Cette transition est déjà effective en Europe et en Amérique.

« AWS continue d’innover sans relâche dans son infrastructure pour créer le cloud le plus performant, résilient, sécurisé et durable pour les clients du monde entier », explique Prasad Kalyanaraman, vice-président des services d’infrastructure chez AWS. « Ces capacités de datacenter représentent une avancée importante avec une efficacité énergétique accrue et une prise en charge flexible des charges de travail émergentes. Mais ce qui est encore plus excitant, c’est qu’ils sont conçus pour être modulaires, ce qui nous permet de moderniser notre infrastructure existante par le refroidissement liquide et l’efficacité énergétique afin d’alimenter des applications d’IA générative tout en réduisant notre empreinte carbone ».

