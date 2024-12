S’il est un seul acteur du cloud européen à l’aura internationale, c’est bien OVHcloud ! La semaine dernière, l’hyperscaler français a célébré ses 25 ans à l’occasion de sa grand-messe annuelle, l’OVHcloud Summit 2024.

Cette édition 2024 de l’OVHcloud Summit avait une saveur particulière. Le fournisseur de services cloud célébrait en effet ses 25 ans d’existence. Avec un chiffre d’affaires de 993,1 millions d’euros pour l’exercice 2024, OVHcloud affirme sa position tout en traçant de nouvelles perspectives stratégiques.

Infrastructures et expansion internationale

OVHcloud intensifie sa présence mondiale avec le déploiement de régions multizones (3-AZ), hors de France, en l’occurrence à Milan avant des déploiements similaires à Singapour et Sydney. Cette stratégie répond aux enjeux de résilience, particulièrement cruciaux depuis l’incendie de Strasbourg en 2021. En parallèle, le groupe poursuit l’expansion de ses « local zones » (des extensions de ses régions cloud, positionnées stratégiquement à proximité des utilisateurs finaux ou de sites spécifiques), avec 16 sites déjà opérationnels. Le groupe vise un total de 42 Local Zones d’ici août 2025 et un objectif de plus de 100 Local Zones à travers le monde dans les 2 ans à venir.

Transformation digitale et innovation

Sous la direction du nouveau PDG Benjamin Revcolevschi, OVHcloud renforce son positionnement avec trois annonces symboliques qui sonnent comme trois axes de développement pour les 25 ans à venir :

Cloud hybride

OVHcloud a donc officiellement lancé son « On-Prem Cloud Platform », une solution intégrée permettant aux entreprises de déployer des infrastructures cloud sur site. Elle est conçue pour apporter la rapidité et l’efficacité d’un cloud industriel directement au sein de vos installations. Elle offre une infrastructure matérielle prête à l’emploi, construite par OVHcloud, qui fonctionne de manière autonome sans nécessiter de connectivité externe. Les racks sont livrés directement dans votre datacenter en mode « plug and play » et sont opérationnels en quelques minutes. L’offre se compose de 1 à 50 racks comprenant chacun 47U libres entièrement personnalisables. On peut y glisser soit des serveurs OVHcloud, soit des équipements tiers, la solution se voulant agnostique. La partie logicielle est construite par VHcloud sur des technologies open souce (OpenStack, Keycloak, NetBox)…

Dans une idée différente mais complémentaire, la solution Nutanix on OVHcloud profite désormais d’un plus vaste choix en matière de serveurs dédiés et qualifiés Nutanix afin d’adresser les cas d’usage, tels que les plans de reprise d’activité après sinistre et la migration des workloads Nutanix, et ce à moindre coût, pour les plus petites entreprises. Les nouveaux serveurs SCALE bénéficient des certifications ISO 27701, SOC I et II type ainsi que HDS. Ils sont équipés de processeurs Intel Xeon Scalable de cinquième génération à partir de 16 cœurs et embarquent jusqu’à 6 SSD NVMe pour le stockage.

Intelligence artificielle

L’an dernier OVHcloud avait officialisé sa plateforme Data ainsi qu’une plateforme serverless « AI Endpoints » pour faciliter l’accès à des modèles IA (LLama, Mistral, Yolo, Whisper, Stable Diffusion, modèles NVidia NIM, etc.). Si la plateforme Data est toujours en bêta, AI Endpoints est en revanche désormais en disponibilité générale. AI Endpoints permet aux développeurs d’intégrer très facilement de l’IA dans leurs applications.

Cette année, l’hyperscaler est allé plus loin encore dans l’accessibilité de l’IA avec OMISIMO, une plateforme intelligente de routage vers les LLM open source les plus pertinents selon les cas d’usage. Le système optimise les interactions en sélectionnant le modèle IA le plus adapté à chaque requête. Vous voulez traduire une phrase française en anglais, OMISIMO orientera la requête vers Llama 3.2. Vous voulez la traduire en chinois, elle vous orientera vers Qwen 2.5. En agissant comme un « routeur de prompts », Omisimo oriente les questions vers des modèles tels que Mixtral ou Llama, garantissant ainsi des réponses précises et pertinentes. Cette approche multi-modèle améliore la fluidité des conversations et renforce la fiabilité des réponses fournies par le chatbot. Disponible en tant qu’application de démonstration, Omisimo s’appuie sur des technologies internes d’OVHcloud, notamment AI Deploy et AI Endpoints, et est accessible gratuitement via chat.ovhcloud.com. Une API Omisimo est également prévue prochainement pour faciliter son intégration dans diverses applications.

Informatique quantique

La révolution quantique ne se fera pas sans OVHcloud. L’hyperscaler veut absolument être un animateur de cet écosystème où les Français sont pionniers. OVHcloud travaille toujours au déploiement en 2025 d’un premier ordinateur quantique signé Pascal, une machine 100 qubit à atomes neutres. En attendant, les chercheurs peuvent déjà expérimenter les algorithmes quantiques dans le cloud d’OVHcloud grâce à la mise à disposition de six émulateurs quantiques à travers des notebooks signés Alice&Bob, C12, Eviden, Pasqal, Quandela et IBM (Qiskit) qui seront bientôt complétés d’un notebook d’émulation Quobly. D’ici à 2027, jusqu’à six ordinateurs quantiques physiques devraient composer l’offre de Cloud quantique du groupe.

Souveraineté numérique et conformité

La certification SecNumCloud de l’offre cloud public, prévue pour 2025, renforce le positionnement d’OVHcloud comme acteur clé de la souveraineté numérique européenne. Cette orientation stratégique a été saluée par Clara Chappaz, Secrétaire d’État en charge de l’Intelligence artificielle et du Numérique, soulignant le rôle crucial d’OVHcloud dans l’autonomie stratégique française.

Avec 3000 collaborateurs et 1,6 million de clients à travers le monde, OVHcloud maintient une approche pragmatique face aux défis de l’IA et du quantique. L’entreprise privilégie des solutions innovantes adaptées à sa taille, tout en restant fidèle à sa philosophie d’ouverture et d’accessibilité qui a fait son succès depuis 25 ans.

