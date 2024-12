IA générative, cloud souverain Bleu, transformation numérique pour un monde d’incertitudes… François Fleutiaux, directeur général d’Orange Business (anciennement OBS) est notre invité de la semaine.

Orange Business (anciennement Orange Business Services) est la division B2B du groupe Orange, spécialisée dans les solutions numériques et technologiques destinées aux entreprises et aux organisations publiques. Forte d’une présence dans plus de 220 pays et territoires, l’entreprise emploie environ 30 000 collaborateurs qui mettent leur expertise au service de la transformation digitale durable de leurs clients.

Orange Business propose une large gamme de services, incluant la connectivité, le cloud, la cybersécurité, les communications unifiées, l’Internet des objets (IoT) et l’intelligence artificielle. Ces solutions permettent aux entreprises de moderniser leurs infrastructures, d’optimiser leurs opérations et de répondre aux défis liés à la complexité croissante des environnements technologiques.

L’entreprise place au cœur de ses priorités l’innovation, l’éthique et la durabilité, afin d’accompagner ses clients dans une transition numérique responsable et inclusive. Elle est également l’un des fondateurs du Cloud souverain « Bleu » construit sur les technologies Cloud de Microsoft.

Venu d’IBM et T-Systems, François Fleutiaux a été nommé directeur général d’Orange Business France en janvier 2023. Il est notre invité de la semaine.

Avec Guy Hervier, il revient sur la profonde mutation qui s’opère au sein de son entreprise. « Orange Business est dans une transformation majeure […] nos activités historiques de réseau privé et de voix sont en train de baisser et la croissance se porte plutôt aujourd’hui sur les outils de collaboration, sur la cybersécurité, sur la transformation digitale des entreprises. »

Cette évolution se reflète dans la répartition des activités, avec un équilibre qui tend vers « 50-50 » entre services réseaux et services digitaux.

Bien évidemment l’IA est au cœur des préoccupations actuelles. Face à l’émergence de l’IA générative, Orange Business adopte une approche pragmatique et sécurisée. « Pour nos clients c’est diablement compliqué de se dire comment avancer de manière sereine avec l’intelligence artificielle générative », reconnaît le dirigeant. L’entreprise a donc développé des solutions permettant aux organisations d’expérimenter l’IA dans un cadre maîtrisé, notamment avec des partenaires français comme Mistral AI et Lighton.

Enfin le cloud est l’autre grand thème de cet entretien. La stratégie d’Orange Business s’articule bien évidemment autour du projet Bleu, fruit d’un partenariat avec Capgemini et Microsoft. Il rappelle la philosophie de ce projet : « Bleu crée un environnement totalement sécurisé, qui respectera la norme SecNumCloud, et permettra au secteur public, aux OIV et OSE, de bénéficier des outils de collaboration Teams et d’Azure, dans un cadre souverain. »

Tous ces défis sont aussi, bien sûr, des défis humains. « On s’est donné pour objectif 20 000 certifications en 3 ans pour nos collaborateurs, pour qu’ils puissent se former sur tout ce qui se passe sur le marché aujourd’hui… » conclut-il.

