Fondé en 2022 par quatre actionnaires majeurs – la Banque des Territoires, Bouygues Telecom, Dassault et Docaposte – NumSpot se positionne comme le partenaire cloud de confiance pour les entreprises stratégiques et sensibles en France. Le fournisseur cible principalement le secteur public, la santé et le secteur financier, ainsi que les opérateurs de services essentiels. Témoignant de l’importance de la protection des données sensibles à l’ère de l’IA, Patrick Laurens-Frings, Directeur Général de NumSpot, est notre invité de la semaine et le premier invité de Guy Hervier en 2025…

Nouvel entrant dans le paysage Cloud Français, NumSpot a développé une approche distinctive basée sur quatre piliers fondamentaux : des services PaaS managés performants incluant l’IA en quelques clics, une certification de haut niveau (SecNumCloud et HDS en cours), une offre de cloud public sans frais d’entrée ni de sortie, et une architecture 100% open source garantissant une réversibilité by design. Son DG, Patrick Laurens-Frings, est notre invité de la semaine afin de déchiffrer les enjeux actuels ainsi que la mission de son entreprise.

Pour accélérer son déploiement, Numspot s’appuie sur l’infrastructure d’Outscale, permettant ainsi un time-to-market remarquablement court. Déjà forte d’une quarantaine de clients, l’entreprise prévoit le lancement de ses premiers services PaaS managés pour la fin du premier trimestre 2025.

L’innovation technologique est au cœur de la stratégie de Numspot, notamment à travers un partenariat non-exclusif avec Mistral AI pour l’intelligence artificielle générative. La société propose déjà des solutions concrètes, comme l’illustre le projet Dalvia, un assistant IA pour les médecins développé avec Docaposte, qui permet un gain de temps significatif dans la préparation des consultations.

Dans un marché dominé par les hyperscalers américains, Numspot se concentre sur le segment des données sensibles, estimé entre 50 et 100 milliards d’euros. La société mise sur une tarification transparente et compétitive, tout en maintenant des standards élevés de sécurité et de conformité réglementaire.

L’actualité récente concernant une sanction de la CNIL pour collecte illégale de données sur LinkedIn souligne la pertinence du positionnement de Numspot sur la protection des données, particulièrement dans le contexte de l’essor de l’IA qui nécessite des volumes importants de données pour son fonctionnement.

Pour soutenir sa croissance, Numspot s’appuie sur un écosystème de 70 partenaires et vise une expansion européenne à l’horizon 2027-2028, tout en priorisant le marché français pour les deux prochaines années.

