Google semble vouloir offrir un second souffle à ses Chromebooks et envisagerait une version « Premium » reconnaissable à la marque « Chromebook X ».

L’information provient du site 9to5Google généralement bien informé. Google voudrait relancer des Chromebooks en souffrance. On le sait, depuis la fin des années pandémiques, le marché du PC qui avait connu une inespérée nouvelle croissance est en très fort repli ces derniers trimestres. Jusqu’à -30%. Et les Chromebooks contribuent beaucoup à cette dégringolade, avec plusieurs trimestres successifs en berne.

Mais Google ne baisse pas les bras et compte toujours imposer sa vision au-delà du marché de l’éducation visant notamment les entreprises mais aussi les utilisateurs nomades avancés. D’où l’idée de soigner le segment « premium » et le différencier par une marque spécifique.

« Chromebook X » serait autant une marque qu’un cahier des charges pour les fabricants. Notamment, Google imposerait l’utilisation de processeurs AMD de génération Zen 3 ou ultérieurs et de processeurs Intel Core de 12ème génération ou au-delà. Google imposerait également une capacité mémoire minimale (8 Go ?), une Webcam de bonne qualité et peut-être même un NPU ou une accélération minimale pour tout ce qui est traitement AI des flux de visio-conférences.

Les premiers Chromebooks X pourraient faire leur apparition à la rentrée en même temps qu’une nouvelle version de ChromeOS.

Avec un marché du PC au plus mal, malgré un rebond espéré (mais pas garanti) en fin d’année, il n’est pas certain que ce « rebranding » suffise à relancer une dynamique pour l’instant bien éteinte.

