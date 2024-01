Tout comme Apple anime la rentrée avec ses nouveaux iPhones, chaque début d’année est rythmé par l’annonce des nouveaux « Galaxy S » de Samsung. Et pour sa 24ème variation, Samsung conjugue ses nouveaux flagships mobiles à l’IA générative.

Le lancement de ses smartphones haut de gamme « Galaxy S » est toujours pour Samsung un moment important de l’année. C’est peut-être encore plus vrai en ce début d’année 2024 alors que pour la première fois, le constructeur coréen n’est plus le n°1 des ventes à l’échelon mondial, rétrogradé à la seconde place par un Apple qui ne cesse d’étendre sa clientèle à chaque nouvelle génération d’iPhones.

Pour ces grands acteurs de smartphones, tout le défi est de trouver le point d’ancrage sur lequel focaliser l’attention du public pour l’encourager à basculer sur les nouveaux modèles. Ça n’est pas simple car objectivement, depuis plusieurs années déjà, les nouveaux modèles ne diffèrent que sur des détails de la génération précédente qui elle-même ne révolutionnait pas la génération qui la précédait. Oui, chaque génération progresse en puissance, en qualité photo, en petit plus ergonomique mais à l’heure où chacun est invité à garder ses équipements numériques le plus longtemps possible pour « sauver la planète », il en faut bien un saut de trois ou quatre générations pour vivre des expériences différentes.

L’IA comme une évidence…

Le point d’ancrage de ces Galaxy S24 est sans surprise l’IA. Et il n’est pas si évident que ça à vendre : après tout nos smartphones savent tous déjà faire de la traduction, retoucher les photos, converser avec une IA. Logique, si l’accélération IA est plutôt nouvelle sur les PC, la présence de NPU dans les processeurs mobiles est actée depuis plusieurs années. La différence, c’est qu’entre temps l’IA Générative s’est emparé de la sphère médiatique et du quotidien de chacun au travers de ChatGPT, Dall-E, Bard et consorts.

Alors oui, le NPU du nouveau processeur Snapdragon 8 Gen 3 qui anime les Galaxy S24 Ultra bénéficie d’améliorations notamment pensées pour l’IA générative. Et oui, Google avec notamment son modèle Gemini Nano souhaite embarquer toujours plus de fonctions intelligentes au cœur d’Android et de ses Apps. Mais, sur le fond est-ce si transformateur ?

Pour TM Roh, directeur de la division Mobile eXperience chez Samsung Electronics, « la série Galaxy S24 transforme notre manière de nous connecter avec le monde et marque le début d’une nouvelle décennie d’innovation mobile ». C’est en partie vrai, mais c’est surtout du marketing. Certes, Samsung a multiplié les apps dopées à l’IA : – Assistant Notes se charge de structurer et mettre en forme les notes que vous avez sauvagement prises en vol,

– Assistant Retranscription peut transcrire, résumer, traduire, les SMS, les enregistrements audio et les conversations entre plusieurs personnes,

– Suggestion de retouche propose des ajustements automatiques adaptés à chaque photo,

– Entourer pour chercher qui lance une recherche simplement en entourant du doigt un élément affiché sur le Web ou les réseaux sociaux, etc.

Toutes ses améliorations sont bienvenues mais nombre d’entre elles étaient déjà accessibles d’une façon ou d’une autre sur la génération précédente via des outils comme ChatGPT, Microsoft Copilot, Microsoft Teams, Google Meet, etc. Avoir ces fonctionnalités implémentées par défaut et universalisées au sein du système est un vrai plus au quotidien mais ce plus n’est pas forcément la révolution que le marketing essaye de nous vendre. D’autant que nombre de ces fonctionnalités ont été déjà montrées par Google pour ses « Pixel 8 ». En un sens d’ailleurs, le lancement des Galaxy S24 est bien plus un rattrapage technologique vis-à-vis des Pixels de Google que des iPhones d’Apple.

Néanmoins, le patron de la division mobile n’a pas tort en affirmant que l’on est au début d’une nouvelle décennie d’innovation nomade. L’IA générative bouleverse notre façon de travailler sur PC ; elle va aussi bouleverser notre quotidien en s’emparant des mobiles. Il faut simplement laisser le temps aux usages de se créer et de s’implémenter. Et ça ne se fait pas d’un claquement de doigts entre deux générations de smartphones.

Au cœur de la série S24

Pour en revenir aux nouveaux S24, la gamme se décompose en trois modèles : le Galaxy S24, le Galaxy S24+ et le Galaxy S24 Ultra. Les appareils se différencient essentiellement par la taille de l’écran et les capacités photo. Mais on peut remercier Samsung de ne pas – contrairement à Apple – limiter les vraies innovations (notamment celles IA) à son seul modèle « Ultra ».

Le Galaxy S24 bénéficie d’un écran 6,2 pouces 120 Hz et d’un module photo arrière composé d’un capteur 50 MP, d’un zoom x3 optique de 10 MP (zoom numérique x30) et d’un capteur ultra grand angle de 12 MP. Le capteur frontal et de 12MP. Il dispose également d’un capteur d’empreinte sous l’écran, d’un déverrouillage par reconnaissance faciale, d’un design IP 68, d’une batterie 4000 mAh avec charge rapide 25W. Il est animé par un processeur Samsung Exynos 2400 à 10 cœurs ARM, dispose de 8 Go de RAM. Il pèse 167 grammes. Son prix démarre à 899 euros pour 128 Go de stockage.

Le Galaxy S24+ est très similaire au S24 et s’en démarque par un écran de 6,7 pouces (120 Hz), 12 Go de RAM et un poids de 196 grammes. La batterie de 4900 mAh supporte une charge rapide 45W. Son prix démarre à 1169 euros avec un stockage de 256 Go.

Le Galaxy S24 Ultra adopte un look plus anguleux et bénéficie d’un grand écran de 6,8 pouces. Son processeur est très différent puisqu’il s’agit du nouveau haut de gamme de Qualcomm, le Snapdragon 8 Gen 3, un processeur octo-cœur avec iGPU supportant le Ray Tracing et surtout support du Wi-Fi 7. La partie photo est également totalement différente. Elle se compose d’un capteur principal de 200 MP, d’un ultra grand-angle de 12 MP, d’un téléobjectif 115 mm (5x) à capteur 50 MP et d’un téléobjectif 3x de 10 MP. Il affiche 232 grammes sur la balance. Son prix démarre à 1469 € pour 256 Go de stockage.

Alors oui, Samsung démontre une nouvelle fois sa maîtrise technologique et dévoile ici sa vision stratégique d’une mobilité dopée à l’IA embarquée. Mais finalement, la meilleure nouvelle pour bien des utilisateurs, c’est que la sortie de cette série « S24 » se traduit aussi par des baisses de prix des séries « S23 » et « S22 » qui deviennent mécaniquement bien plus accessibles tout en restant d’exceptionnels outils de mobilité professionnelle. Au diable le marketing…

