L’évolution des menaces exige des réponses concertées entre éditeurs, intégrateurs et MSSP, dans un modèle où Microsoft mise sur des partenariats renforcés et des intégrations natives. Sentinel, Entra et Defender deviennent le socle commun d’une multitude de solutions de cybersécurité tierce. Avec ses « Security Excellence Awards 2025 », Microsoft récompense les innovations et efforts d’intégration de ses partenaires. Découvrez les heureux élus…

Si Microsoft domine aujourd’hui le marché mondial de la cybersécurité, l’éditeur de Redmond sait qu’il ne peut, à lui seul, couvrir l’ensemble des besoins : ses plateformes doivent rester ouvertes aux solutions tierces, tandis que ses propres équipes s’attachent à interconnecter leurs offres avec celles de la concurrence. C’est dans cet esprit d’interopérabilité qu’a été décernée, le 28 avril 2025 à San Francisco, la cuvée 2025 des « Security Excellence Awards », une remise de prix orchestrée par la Microsoft Intelligent Security Association (MISA).

Ces trophées, élus conjointement par Microsoft et les membres de la MISA après présélection de cinq finalistes par catégorie, distinguent les partenaires qui « travaillent inlassablement en première ligne pour protéger organisations et individus ».

Découvrons sans plus tarder les gagnants dans chacune des catégories :

* Dans la catégorie phare « Security Trailblazer », BlueVoyant s’impose grâce à sa Cyber Defense Platform et, surtout, à son module « MXDR for Microsoft », service XDR (Extended Detection & Response) qui capitalise sur Microsoft Sentinel et la suite Defender pour offrir une supervision 24/7 assortie de capacités d’automatisation et d’IA. Darktrace, HCLTech, Kocho et Wortell complétaient la short-list.

* Le trophée « Data Security & Compliance Trailblazer » revient à Avanade, intégrateur historique de l’écosystème Microsoft, pour son accélérateur de gouvernance de données basé sur Microsoft Purview, pensé pour sécuriser et cataloguer les données sensibles à l’ère de l’IA. Étaient également nommés : eShare, Lighthouse, Protiviti et Quorum Cyber.

* En matière d’identité, PwC décroche le titre « Identity Trailblazer » grâce à son offre « Managed Digital Identity », un service managé qui industrialise l’IAM et la gouvernance des accès en s’appuyant sur Microsoft Entra ID et des processus fortement automatisés. Les cabinets IDmelon, Kloudynet, Oxford Computer Group et Patriot Consulting figuraient parmi les finalistes dans cette catégorie.

* Côté terminaux, Bridewell est sacré « Endpoint Management Trailblazer » pour son portefeuille de Managed Detection & Response et sa plateforme « Cybiquity Defend », conçue pour unifier visibilité et réponse tout en s’intégrant nativement à Microsoft Intune et Defender. Cloud4C, Devicie, InSpark et Shanghai Flyingnets complétaient la sélection.

* Le prix « Security Customer Champion » met à l’honneur EY pour ses « Security Copilot Powered Solutions », un ensemble de services managés articulés autour de l’IA générative pour automatiser détection et remédiation. Les autres prétendants étaient 1Password, Cyclotron, Epiq et Threatscape.

* La distinction individuelle « Security Changemaker » salue le travail de Micah Heaton, Executive Director du Microsoft Security Center of Excellence chez BlueVoyant, figure de proue de l’adoption de Security Copilot et des diagnostics SecOps. Federico Charosky (Quorum Cyber), Femke Cornelissen (Wortell), Harman Kaur (Tanium) et Sharon Ko (Armor) étaient finalistes.

* En matière de diversité, LTIMindtree est récompensé pour son programme global DEI, qui combine formations, mentors et politiques inclusives couvrant femmes, personnes LGBTQ+ et salariés en situation de handicap. BUI, Jamf, Orange Cyberdefense et Silverfort étaient également en lice.

* Le titre convoité d’« ISV of the Year » couronne Netskope pour « Netskope One », plateforme cloud-native SSE/SASE intégrant Zero Trust Engine, NewEdge et services convergents de protection des données et du réseau. ContraForce, Delinea, Kovrr et Tanium concourraient également pour cette première place.

* Enfin, le trophée « Security MSSP of the Year » revient à Quorum Cyber pour son service « Managed XDR », qui couple Microsoft Defender XDR et Sentinel afin de réduire jusqu’à 30 % le TCO tout en optimisant en continu la posture de défense. baseVision AG, glueckkanja AG, Performanta et Transparity fermaient la marche étaient également nommés dans cette catégorie.

Au-delà du palmarès, l’édition 2025 souligne l’importance croissante des intégrations multi-éditeurs et de l’IA générative dans les stratégies de défense. Même lorsqu’on s’appuie massivement sur l’écosystème Microsoft, la valeur réside dans la capacité à fédérer technologies, compétences et services complémentaires pour bâtir une cybersécurité réellement holistique.

