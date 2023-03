HPE s’offre un spécialiste de l’ITOM, OpsRamp, afin d’étoffer sa plateforme cloud hybride GreenLake. Une acquisition qui a beaucoup de sens pour HPE et s’aligne sur les efforts du constructeur depuis plusieurs années en matière de management de l’IT.

« Si vous voulez améliorer l’efficacité de vos opérations informatiques, vous devez avoir une bonne visibilité sur ces dernières » explique l’une des publicités HPE autour de GreenLake. Pour rappel, GreenLake est la nouvelle offre fer de lance de HPE qui combine un paiement à l’usage avec un ensemble de services clouds, hébergés on premises (pour la plupart) mais managés par les experts de HPE. HPE présente cette offre comme une expérience « as a service » pour vos principaux workloads avec les économies du cloud mais la capacité de contrôle du on-premses.

Si l’offre séduit bien des entreprises attachées au On-Premises, elle se confronte également à la réalité du monde d’aujourd’hui et à la diversité de ce que cache le terme ‘Cloud Hybride’. Notamment parce que la partie vraiment « Cloud » (celle hébergée hors des datacenters) est invariablement et de plus en plus « multicloud ».

Et bien évidemment, il en résulte une complexité qui réduit mécaniquement la visibilité des responsables IT sur l’ensemble des opérations informatiques. « Les clients gèrent aujourd’hui plusieurs environnements cloud différents, avec différents modèles et outils IT Ops, ce qui augmente considérablement le coût et la complexité de la gestion des opérations informatiques » confirme Fidelma Russo, Chief Technology Officer de HPE.

Pour retrouver la visibilité et réduire la complexité, HPE annonce le rachat de la startup OpsRamp et de sa plateforme SaaS de gestion des infrastructures multicloud et sur site. Sur le principe, cette plateforme permet depuis une console centrale dans le cloud de surveiller, observer, automatiser et gérer les infrastructures matérielles, les ressources cloud, les workloads, etc. La solution ITOM d’OpsRamp fait la part belle à l’AIOps avec bien des automatisations induites de l’analyse des données opérationnelles de l’IT et une gestion « intelligente » des évènements et des alertes. Grâce à l’utilisation de l’IA, OpsRamp affirme supprimer 95% des alertes inutiles (alertes dupliquées, fausses alertes, etc.).

« La technologie d’OpsRamp sera intégrée à la plateforme HPE GreenLake et sera proposée à la fois sous forme de service autonome, mais aussi sous forme intégrée aux solutions de calcul, de stockage et de mise en réseau de HPE » explique Fidelma Russo.

Les termes financiers de cette acquisition n’ont pas été dévoilés. Mais on se souviendra que HPE Pathfinder, le fonds d’investissement de HPE, faisait partie du tour de table de la levée de fonds de 37,5 millions de dollars réalisée par OpsRamp en 2020.

C’est la quatrième acquisition de HPE depuis le début de l’année après le rachat des spécialistes réseaux Axis Security (sécurisation du télétravail) et Athonet SRL (infrastructures 5G) ainsi que le rachat de Pachyderm et de ses outils de développement IA.

