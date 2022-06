Révolution… La gamme ProLiant va désormais aussi se décliner en processeurs ARM grâce à Ampere et une volonté de HPE comme de ses clients d’économiser l’énergie au sein des datacenters…

ProLiant… Dans le monde de l’informatique « on-premises » des entreprises, ProLiant est une marque mythique… Celle des serveurs Compaq puis HPE (qui abandonnera sa propre marque NetServer) qui animent bien des datacenters et services informatiques depuis des décennies. Mais jusqu’ici, la marque était intimement attachée à l’univers « x86 ». Ce n’est désormais plus le cas !

A l’occasion de sa conférence HPE Discover 2022, le constructeur a annoncé de nouveaux systèmes ProLiant à base de processeurs ARM Ampere Altra et Altra Max.

Les nouveaux serveurs HPE ProLiant RL300 Gen 11 à base de processeurs Ampere sont des machines « monosocket » conçues dans un pur esprit « cloud native » et tirant pleinement parti des 128 cœurs embarqués dans l’Altra Max. Objectif, offrir aux entreprises de nouvelles alternatives plus efficientes, autrement dit à la fois plus économes en énergie et bénéficiant d’un rapport performance/prix plus attractif.

« Ces systèmes nous donnent un avantage dans l’exécution de certains workloads, tout particulièrement ceux ‘cloud native’, tout en combinant performances et faible consommation d’énergie, ce qui se traduit par une meilleure rentabilité », explique MacDonald, DG Compute Business Group chez HPE. « Ces plateformes ne visent pas encore le cœur de l’entreprise et ses logiciels classiques prêts à l’emploi, ce n’est pas notre cible. Elles se destinent d’abord aux développements ‘cloud native’ désormais de plus en plus adoptés en interne par les entreprises ».

Même si les workloads en microservices façon cloud sont la cible première de ces ProLiant en ARM, les machines peuvent néanmoins supporter les workloads traditionnels des univers Linux mais également Windows !

Dans un pur esprit « ProLiant Gen 11 », ces nouveaux serveurs ARM sont livrés avec le nouveau logiciel de gestion de serveurs HPE iLO (Integrated Lights Out) qui simplifie les tâches d’administration à distance de configuration, surveillance et mise à jour. Ils prennent en charge jusqu’à 16 barrettes mémoires DIMM (soit jusqu’à 4 To de RAM par système), disposent de trois emplacements d’extension PCIe Gen4, bénéficient de deux slots OCP 3.0 pour du réseau haute performance et peuvent embarquer jusqu’à 10 SSD NVMe (en plus des deux disques SSD NVMe M2 de boot).

Cette annonce est aussi une belle victoire pour Ampere Computing. C’est la première fois qu’un acteur majeur du « On-Prem » lance une gamme de serveurs basée sur ses processeurs alors qu’Ampere n’avait jusqu’ici réussi à séduire principalement que deux hyperscalers : Oracle Cloud et Azure.

