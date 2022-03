Chaque année, HPE enrichit son offre GreenLake de nouveaux services pour étendre les principes du paiement à l’usage de l’infrastructure interne au cloud en passant par le Edge. Avec les nouveaux services annoncés cette semaine, cette offre s’affirme aujourd’hui singulièrement plus riche et mature que celle de la concurrence. Un atout majeur pour HPE.

Au fil des années, le modèle Opex popularisé par le cloud s’impose à toutes les branches de l’informatique : services, logiciels, et désormais hardware. Comme le cloud, l’informatique des entreprises s’entend désormais « as a service » avec un paiement à l’usage et des abonnements mensualisés. En la matière, HPE a été un précurseur en initiant son approche Greenlake dès 2019, obligeant la concurrence à, depuis, s’inspirer et copier la formule avec Apex chez Dell, TruScale chez Lenovo ou Cisco+ chez Cisco.

Chaque année, HPE peaufine Greenlake enrichissant sa plateforme au point désormais de proposer une vision « edge to cloud » qui s’étend bien au-delà de l’informatique on-premises pour couvrir une multitude de scénarios hybrides proposés dans un cadre « as a service » évolutif et à même d’accompagner en douceur les évolutions des entreprises tant en termes d’activité qu’en termes de maturité de transformation cloud.

Et le succès est largement au rendez-vous. En un an, Greenlake affiche 136% d’augmentation de ses commandes avec un CA de 798 millions de dollars au premier trimestre 2022.

Aujourd’hui, Greenlake va bien au-delà d’un nouveau modèle de facturation de l’informatique des entreprises. C’est une véritable plateforme de services multiples et variés allant du matériel aux services (Sécurité, MLOps, etc.) et au support. « Une fois que vous entrez dans GreenLake, vous bénéficiez de cette expérience unique, d’une identité unique, peu importe que vous consommiez du calcul, du stockage, du réseau, des offres MLOps ou des offres d’orchestration de charge de travail », explique Fidelma Russo, le CTO de HPE.

Cette semaine, HPE a inauguré la nouvelle itération de sa plateforme Greenlake. Celle-ci s’étend désormais au réseau, au stockage, et aux services de gestion opérationnelle. Il n’y a plus un seul Business HPE qui n’ait pas une empreinte sur Greenlake. L’offre comporte désormais plus de 50 services comme en témoigne le graphique ci-dessous :

Parmi les nouveautés on retiendra notamment l’arrivée de services de stockage en mode bloc (autrement dit l’arrivée des baies SAN sous Greenlake). Selon HPE, « GreenLake for Block Storage est le premier service de stockage en mode bloc du secteur à offrir une disponibilité des données garantie à 100% sur un modèle cloud opérationnel ». La deuxième partie de la phrase est essentielle, car HPE a été devancé dans le « Block Storage as a Service » par des acteurs comme Pure Storage (Pure as a Service), Zadara ou même Nutanix (Nutanix Unified Storage). Le service permet un provisionnement en libre-service pour déployer plus rapidement de nouveaux projets et nouveaux workloads. Il permet également de libérer et réallouer les ressources à des initiatives devenues plus stratégiques.

Autre nouveauté majeure, HPE GreenLake Compute Ops Management est une console de gestion Cloud pour accéder, surveiller et gérer les serveurs de façon centralisée, simplifiée et à distance. Surtout elle permet d’automatiser la gestion du cycle de vie des ordinateurs et serveurs et de sécuriser l’environnement informatique.

Autre nouveau service Greenlake, « Backup & Recovery » : « c’est un service de sauvegarde conçu pour le cloud hybride. Les clients peuvent protéger sans effort leurs données pour les machines virtuelles, bénéficier d’une restauration rapide sur site et proposer une approche rentable pour stocker les sauvegardes à long terme dans le cloud public » explique HPE.

Autre innovation qui démontre une plus grande ouverture de GreenLake au-delà de l’univers HPE et VMware, le constructeur annonce « GreenLake for Microsoft Azure Stack HCI », une offre de système intégré, préconstruit et préconfiguré, pour exécuter une grande variété de workloads Windows et Linux dans un environnement on-premises ou Edge pensé pour le cloud hybride grâce à l’intégration d’un certain nombre de services Azure. Le tout est proposé sous une offre GreenLake avec un paiement à l’usage et une seule facture mensuelle à régler à HPE. Rappelons qu’Azure Stack HCI est la solution hyperconvergée de Microsoft, commercialisée sous forme d’abonnement et basée sur Hyper-V, Windows Server et différentes briques Azure intégrées (AKS, Azure Functions, etc.).

Les autres nouveautés portent essentiellement autour des services réseau. La plus importante est la convergence (pour ne pas dire l’intégration) de la console Aruba Central (et ses services de gestion réseau dans le cloud et boostée à l’IA) au cœur de la console GreenLake. Au-delà de cette « convergence », huit nouveaux services « network-as-a-service » simplifient le processus d’acquisition et de déploiement des services réseau. Selon HPE, « ils permettent aux clients d’aligner les dépenses de réseau sur les besoins d’utilisation, et de s’assurer que le réseau est toujours prêt à soutenir les objectifs commerciaux ».

L’offre Greenlake est désormais tellement ancrée dans les habitudes de consommation des entreprises et dans le portfolio de HPE qu’elle s’étend même aujourd’hui au HPC avec une solution « Cray-as-a-Service ».