Le monde du hardware est en pleine réinvention avec de nouveaux modèles économiques basés sur l’usage et les approches « everything-as-a-service ». HPE adapte son stockage à cette nouvelle philosophie…

À l’occasion d’une conférence virtuelle, HPE a annoncé cette semaine une refonte de sa gamme de stockage. L’approche HPE GreenLake s’étend et peu à peu réinvente l’univers matériel de la marque. Elle touche désormais la division HPE Storage au point de la transformer en une entité de services de données « software-defined » et orientés vers le cloud.

Cette nouvelle entité est portée par une nouvelle plateforme de services de données estampillée GreenLake et reposant sur trois nouveautés :

1/ Data Services Cloud Console est une console Cloud qui marque une vraie volonté de HPE de réinventer la façon dont les entreprises gèrent leur stockage et gouvernent leurs données. Cette nouvelle console hébergée dans le cloud veut simplifier et regrouper les différentes opérations « Data ». Il en résulte deux transformations : désormais les baies de stockage ne se gèrent plus au travers d’outils « on-premises » mais d’une console Cloud et cette gestion des baies est bien plus centrée sur la Data que sur le hardware.

2/ De nouveaux services de données cloud sont proposés sous forme d’abonnement. La console concrétise ainsi une version bien plus « software defined » et « as a service » du stockage. Elle permet à HPE de bien séparer les services de données (Gestion des accès, Protection des données, Recherche de données, Mobilité des données) des services d’infrastructure (déploiement, optimisations, mises à jour, gestion des baies) tout en les gérant de façon unifiée au travers d’un même écran de pilotage.

Cette approche « as a service » permet notamment d’exposer toutes les fonctionnalités sous forme d’API et donc d’automatiser davantage l’infrastructure et sa gestion.

3/ La nouvelle gamme HPE Alletra, conçue et pensée pour cette nouvelle approche ‘as a service’ et la plateforme logicielle sous-jacente, remplacera à moyen terme les baies existantes. L’offre HPE Alletra 6000 s’inscrit dans le milieu de gamme et succède aux offres Nimble. L’offre HPE Alletra 9000 se positionne sur le haut de gamme pour remplacer les baies HPE Primera.

La nouvelle gamme est conçue pour être étroitement associée à la console Data Services Cloud afin d’offrir une expérience commune. On y retrouve bien évidemment HPE InfoSight et sa gestion prédictive boostée à l’IA.

« HPE change la donne en matière de stockage en apportant un modèle opérationnel de cloud complet aux environnements sur site de nos clients », déclare Tom Black, SVP et GM, HPE Storage. « Apporter le modèle opérationnel du cloud là où vivent les données accélère la transformation numérique, rationalise la gestion des données et aidera nos clients à innover plus rapidement. »

Avec HPE Alletra, le fabricant propose donc aux entreprises non seulement un paiement à l’usage par abonnement dans la pure tradition HPE GreenLake mais aussi de passer à un modèle d’exploitation totalement cloud basé sur des Services et une console Cloud.