L’unon fait la force. Qumulo et HPE signent un nouveau partenariat afin de proposer une nouvelle gamme de solutions qui veut encore un peu plus à simplifier et optimiser les performances du stockage tout en réduisant les coûts.

Qumulo et HPE ont travaillé de concert pour proposer une nouvelle gamme de solutions de stockage visant à simplifier la gestion des données. Cette gamme cible principalement les datacenters. Ces solutions s’appuient bien évidemment sur le système de fichiers de Qumulo optimisé pour gérer de grands volumes de fichiers et transformer la gestion d’un stockage massif sur site comme dans le cloud. « Hybrides ».

Deux plateformes différentes sont proposées.

La première, centrée sur la performance, s’appuie sur un serveur HPE ProLiant DL325 Gen 10 Plus et intègre un stockage « Full NVMe » de 291 To dans un format 1U.

La seconde, centrée sur l’archivage et la capacité de stockage, prétend offrir des « performances proches du NVMe » avec une construction hybride mêlant disques flash NVMe et disques HDD. Bâtie sur un serveur HPE Apollo 4200 Gen 10 Plus, cette solution « NVMe-Hybrid » repose essentiellement sur une intelligence logicielle qui veille à ce que toutes les écritures et la plupart des lectures soient gérées par le cache NVMe en toute transparence et sans la moindre administration. Cette solution « 2U » procure jusqu’à 480 To de stockage brut (grâce à 24 disques HDD de 20 To).

Bien évidemment, l’intégration des logiciels Qumulo procurent aux clients de ces solutions une suite complète de services de data-management pour notamment simplifier la gestion de leurs grands volumes de données non structurées.

Selon le communiqué, ces offres se démarquent par les caractéristiques suivantes :

+ Des performances à la demande avec la rentabilité des disques rotatifs, de sorte que les clients n’ont pas à faire de compromis sur la vitesse ou le budget.

+ Une simplicité en tant que service et une expérience moderne de type cloud via HPE GreenLake.

+ De nouvelles fonctions de sécurité de niveau professionnel qui comprennent des certifications de chiffrement avancées, une authentification renforcée, une mise en réseau multi-tenant et une prise en charge de l’authentification multifactorielle à signature unique.

+ La visibilité des données, de leurs localisation et des accès en temps réel.

+ Des couches intégrées de sécurité des données avec un cryptage certifié FIPS 140-2 fourni en standard avec chaque déploiement.

+ Un logiciel de gestion de type API pour créer, gérer et supprimer les services de données et récupérer toutes les informations via des appels REST

« La croissance des données non structurées est un défi majeur pour l’informatique. Nos solutions avec Qumulo visent à simplifier la gestion des données fichiers où qu’elles se trouvent » explique Patrick Osborne, SVP & GM cloud data infrastructure de HPE Storage.

Rappelons que ce partenariat avec HPE n’est pas exclusif. Bien que commercialisant toujours des appliances sous sa marque, Qumulo a également signé des partenariats similaires avec Fujitsu et Supermicro notamment. De façon désormais très classique, ces partenariats permettent à Qumulo de toucher une clientèle fidèle à un constructeur et de s’appuyer sur les forces commerciales de ces partenaires pour faire connaître et imposer sa solution.

