Qumulo veut accompagner un peu plus les entreprises vers le cloud en les aidant à migrer des péta-octets de données facilement, efficacement et à moindre coût, en toute confiance et avec Azure…

Pionnier du NAS hybride nouvelle génération, pensé pour le Cloud et les fichiers de grande volumétrie, Qumulo continue de multiplier les offres à même d’aider les entreprises de toutes tailles à basculer vers le cloud et profiter de ses bénéfices.

L’éditeur annonce ainsi le lancement d’une nouvelle offre d’archivage, basée sur sa solution « Cloud Q as Service », mais spécialement optimisée pour l’ère des pétaoctets et pour le cloud Azure.

Construite sur de nouvelles technologies brevetées et de nouvelles tarifications, cette offre s’appuie sur une nouvelle technologie de stockage serverless qui permet à Qumulo de proposer une offre « Standard » avec un débit fixe de 1,7 Go/s permettant de réaliser des économies à grande échelle. En effet, cette technologie permet d’optimiser l’efficacité du stockage de fichiers dans le cloud et de proposer une solution affichant des coûts 44% inférieurs à ceux des solutions de stockage de fichiers concurrentes sur Azure.

« Le cloud reste une nouvelle frontière pour de nombreuses organisations qui gèrent des quantités massives de données, et Qumulo a donné la priorité aux offres qui facilitent l’adoption du cloud », explique Bill Richter, CEO de Qumulo. « L’avenir des données à l’échelle du pétaoctet est multicloud, et Qumulo reste à la pointe de l’innovation ce qui permet à davantage d’organisations de tirer parti de la puissance du cloud. Qumulo offre une expérience unique et cohérente dans n’importe quel environnement, qu’il soit sur site ou multicloud, donnant à nos clients les outils dont ils ont besoin pour gérer des données à l’échelle du pétaoctet partout où ils en ont besoin. »

L’offre de Qumulo se veut la seule solution Azure supportant un système de fichiers multi-protocole optimisé pour les pétaoctets de données.