Ce partenariat mondial élargit les offres Server Q de Qumulo pour répondre à la densité croissante des datacenters et aux besoins croissants de gestion plus intelligente des données. Tout en confortant la nouvelle stratégie « Software only » de Qumulo.

Qumulo est l’un de ces acteurs qui essayent de réinventer le stockage pour un monde où les données sont à la fois massives, essentiellement non structurées, et stockées sous forme de fichiers.

La signature d’une relation stratégique avec Super Micro Computer marque une étape importante dans la stratégie de l’entreprise. Adoptant une approche qui n’est pas sans rappeler celle de Nutanix, Qumulo a récemment annoncé abandonner la création d’appliances en nom propre pour se redéfinir comme un éditeur « software only ». Car la valeur de sa technologie est bien dans le logiciel et non dans le hardware. Qumulo est avant tout du stockage défini par logiciel (SDS) avec des API ouvertes. La solution peut être indifféremment déployée sur site ou dans le cloud. Selon Qumulo, l’approche exclusivement logicielle donne aux clients la liberté de stocker, gérer et utiliser leurs données non structurées partout où ils en ont besoin. Grâce à l’abonnement logiciel tout compris, les clients peuvent tirer profit, à leur rythme, de toutes les fonctionnalités et de tous les services de données au sein d’une plateforme unifiée imaginée pour gérer plus efficacement la croissance volumineuse des données.

Mais, Nutanix le sait bien, passer d’un mode « vendeur d’appliances » à un mode « 100% éditeur de logiciels » ne se fait pas en un jour. Et pour ne pas perdre les clients existants ou les prospects activés, il est essentiel de pouvoir continuer à s’appuyer sur des partenaires hardware privilégiés à même de diffuser la solution sous forme d’appliances certifiées.

Et c’est exactement la stratégie poursuivie par Qumulo au travers de ce partenariat avec Supermicro. Un partenariat qui complète plus qu’il ne remplace celui historique qui lie HPE et Qumulo.

« Nos clients veulent de la flexibilité et du choix lorsqu’ils construisent des solutions de stockage de fichiers d’entreprise. La nouvelle stratégie commerciale de Qumulo avec Supermicro offre à nos clients une option haute performance avec un encombrement ultra limité qui répond à un large éventail de charges de travail, du edge à l’analytique « , explique Craig Bumpus, Chief Revenue Officer de Qumulo.

Ce partenariat permet aux clients de profiter d’une nouvelle génération de systèmes entièrement NVMe avec de multiples options de capacité, disponibles auprès de Supermicro, tout en continuant à bénéficier d’un support de premier niveau, à la pointe de l’industrie, assuré par l’équipe Customer Success de Qumulo.

Les solutions logicielles de Qumulo sont disponibles auprès de Supermicro et du réseau de revendeurs de Qumulo dans le monde entier.