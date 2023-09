Alain Melon, PDG de HPE France est l’invité de la semaine de Guy Hervier, l’occasion de revenir sur l’omniprésence de Greenlake et la montée des approches multimédias mais aussi de la diversité des impacts du Edge et de l’IA.

Acteur majeur de la transformation numérique des entreprises, en leur offrant des solutions innovantes et performantes pour exploiter tout le potentiel de leurs données, HPE est un pionnier des approches hybrides et de l’idée d’infrastructure « IT as a Service » sur abonnement avec son offre Greenlake.

Alain Melon, PDG de HPE en France, est l’invité de la semaine de Guy Hervier. L’occasion d’évoquer avec lui les grandes tendances actuelles de l’informatique « on-premises » et la stratégie de son entreprise désormais très focalisée l’Edge Computing, le cloud hybride et l’intelligence artificielle.

Alain Melon revient ainsi sur quelques exemples concrets d’usage Edge, notamment avec des acteurs de l’industrie qui ont besoin de réagir en temps réel à des événements.

Il revient aussi sur la vision hybride « Cloud To Edge » de HPE avec des plateformes qui permettent de gérer l’ensemble des ressources informatiques, qu’elles soient situées à la périphérie ou dans le cloud.

Alain Melon dévoile également comment son entreprise accompagne les clients dans leurs défis IA avec des partenariats comme Microsoft Azure et Google Cloud. Il évoque aussi les approches AIOps. Alain Melon explique ainsi que l’IA est aussi utilisée par les IT pour améliorer et automatiser les infrastructures, notamment pour prévenir les pannes et mettre à jour les systèmes. L’occasion d’aborder le sujet sensible de l’empreinte carbone et de la consommation énergétique.

