SharePoint… La plateforme de partages de fichiers et d’informations de Microsoft a longtemps été le moteur de la collaboration en entreprise à l’heure où l’on ne parlait pas encore de SaaS, de services Web, de travail hybride mais on se rattachait plutôt à des concepts aujourd’hui oublié comme « l’Intranet ». Mais depuis ces premiers pas en 2001, SharePoint a traversé les époques et les évolutions des concepts collaboratifs. Pourquoi? Parce que c’est d’abord une plateforme et qu’en tant que tel, elle a su évoluer. Au point de toujours être l’une des briques de Microsoft 365. Alors, en 2022, Sharepoint doit il être perçu comme l’ancêtre de nos intranets ou comme le véritable chef de file d’une nouvelle génération de plateformes collaboratives ?

Simplifier la mise en œuvre et les développements autour de SharePoint

L’évolution des modes de travail et l’utilisation de plateformes collaboratives amènent les entreprises à repenser en profondeur leurs dispositifs. Dans ce contexte, SharePoint se positionne comme une référence incontournable au regard de sa performance, de sa position centrale dans l’écosystème Microsoft 365 et de sa capacité à s’adapter aux attentes spécifiques de chaque entreprise. Pour autant, la solution a longtemps fait l’objet de nombreuses critiques. A sa décharge, on ne compte plus le nombre de projets qui n’ont pas su tenir leurs promesses et ont été purement et simplement abandonnés, car jugés trop complexes à mettre en œuvre : manque d’organisation, fonctionnalités limitées appelant le recours à des développements spécifiques et coûteux… Si ce constat est longtemps resté sans appel, il ne constitue toutefois plus une fatalité. À y regarder de près, une multitude de nouvelles possibilités s’ouvrent aux entreprises pour leur permettre de repousser les limites d’utilisation de SharePoint, sans toutefois procéder à des développements complexes souvent synonymes de budgets prohibitifs.

La montée en puissance de solutions pour faire évoluer SharePoint

Parmi ces alternatives : celle de faire appel à une solution qui vient proposer un ensemble de composants complémentaires à SharePoint. L’un des meilleurs exemples du moment est l’usage croissant de solutions sans surcouche, à l’image de la solution Mozzaik365 qui vient enrichir la plateforme avec un large répertoire de fonctionnalités pensées pour faciliter la communication interne, la gestion de la connaissance et permettre aux utilisateurs de collaborer plus efficacement. Prenant la forme d’une extension de SharePoint, la solution permet ainsi aux Chefs de projet, Directions RH ou Communication de mettre en place un trombinoscope ou encore de déployer des outils de recherche avancés dans SharePoint sans aucun développement additionnel.Parfaitement intégrée à Microsoft 365, ce type de solution permet par ailleurs de prévenir les risques en termes de sécurité ou de fuite de données, autrement inhérents à l’utilisation d’une solution tierce.

La nécessité de bien maitriser la finalité et l’évolution

Reste que si ces solutions apportent une réponse à la nécessité de faire évoluer simplement son environnement SharePoint, une autre dimension est également à prendre en compte : celle du conseil et de la mise en œuvre. En effet, pour qu’une solution SharePoint soit adoptée durablement, il est important que celle-ci puisse s’intégrer dans le quotidien des utilisateurs. Elle doit être pensée pour se faire oublier tout en étant indispensable. C’est pourquoi, dès la phase de conception du projet, il apparait comme essentiel de veiller à faire correspondre la fonction à l’usage, et ce, afin de garantir une expérience d’utilisation optimale aussi bien pour l’administrateur/ contributeur que pour l’utilisateur final. Enfin, le succès de la plateforme reste étroitement lié à une dernière étape incontournable : celle de la formation et de la montée en compétences de l’équipe projet. Au cœur de l’offre d’accompagnement d’Experteam, cette transmission de savoir-faire permet de garantir aux équipes clientes l’autonomie intrinsèque à laquelle elles aspirent : la capacité d’administrer leur plateforme et d’y structurer des contenus ainsi que la liberté de la faire évoluer avec les usages.

En conclusion, à l’heure où le partage de l’information et la collaboration sont devenus des enjeux majeurs de la performance des organisations, SharePoint est plus que jamais de retour dans la course. Il faut dire que près de 21 ans après son tout premier lancement en 2001, la solution de collaboration de Microsoft peut désormais compter sur une toute nouvelle génération d’éditeurs et intégrateurs dynamiques pour sublimer l’expérience utilisateurs et séduire des entreprises impatientes de déployer rapidement, facilement et à moindre coût de développement, des plateformes de communication fonctionnelles, évolutives et sécurisées.

Une tribune d’Experteam