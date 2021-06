Qui se souvient de Visio ? L’outil de création de diagrammes fait toujours partie de la suite Office 365/Microsoft 365 mais n’avait jamais été vraiment réinventé pour un mode cloud et collaboratif. Au point de tomber un peu dans l’oubli… Mais Microsoft lui redonne un futur !

Réinventée pour un monde d’expériences Web et Mobiles sous abonnement, la suite Office s’est enrichie de multiples fonctionnalités collaboratives (telle que l’édition simultanée sous Word, Excel, et PowerPoint) et de très nombreux nouveaux modules tels que Teams, Bookings, Planner, To Do, Sway, Stream, Yammer, Delve, Lists, Power Automate, etc. Elle dispose surtout de déclinaisons Web simplifiées de Word, Excel, PowerPoint et dans une moindre mesure Project.

En 2017, Microsoft avait lancé Visio Online. Mais cette édition allégée et Webisée de Visio ne faisait pas officiellement partie de la suite Microsoft 365. Il fallait acquérir un abonnement supplémentaire. Jamais vraiment poussé par Microsoft, cette version en ligne avait fini par être oubliée de tous. Pourtant Visio a longtemps été l’outil de diagrammes le plus populaire dans les entreprises notamment à la fin des années 90 et au début des années 2000.

Hier, Microsoft a annoncé son grand retour : « En juillet, nous commencerons à déployer une version allégée de Visio, Visio Web App, pour offrir à toutes les équipes une solution visuelle de création de diagrammes et enrichir la collaboration… Le meilleur ? Visio Web App sera disponible, sans frais supplémentaires, pour tous les abonnés de licences professionnelles ».

À l’instar de Word, Excel ou PowerPoint, Visio va donc connaître une nouvelle déclinaison Web, simplifiée et pensée pour un usage collaboratif et une édition simultanée. « Cette version allégée de l’application offrira les fonctionnalités de base de Microsoft Visio et permettra aux utilisateurs en entreprise de créer, modifier et partager des diagrammes professionnels. Visio Web App se veut un outil puissant pour servir les besoins essentiels (en matière de création de diagrammes) » explique l’éditeur.

Les diagrammes pourront directement être affichés et édités de façon collaborative sous Teams. Il sera aussi possible d’intégrer Visio dans les feuilles Excel pour visualiser de larges volumes de données à l’aide de diagrammes plus élaborés que ceux traditionnellement proposés par le tableur. Des fonctions de Copier/Coller permettront également d’aisément intégrer les diagrammes Visio dans les documents Word et les présentations PowerPoint sous forme d’images PNG.

De quoi ressusciter une ancienne gloire donc, même si pour l’instant cette Web App est réservée aux usages professionnels : pour l’instant les abonnements Personnel et Famille n’en bénéficient pas. Rappelons toutefois qu’il existe aujourd’hui sur le marché de nombreuses alternatives Web à Visio, à commencer par Wondershare EdrawMax, LucidChart, Visme, Draw.io, ou encore Google Drawings !