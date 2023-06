La dernière version des éditeurs open source d’ONLYOFFICE est disponible avec des dessins dans les éditeurs avec de nombreuses améliorations fonctionnelles.

Dessin dans les éditeurs

Il est possible de réaliser ses propres dessins à main levée sur les diapositives à l’aide d’un stylo ou d’un surligneur et de choisir la couleur et l’épaisseur des lignes.

De plus, pour les palettes de couleurs utilisées dans les éditeurs, il a été ajouté des conseils sur le nom des couleurs et une pipette qui reconnaît automatiquement la couleur nécessaire.

Graphiques radar

Des diagrammes radar sont ajoutés dans les feuilles de calcul, documents texte ou diapositives pour illustrer des données multivariées à l’aide de graphiques.

Combinaison de documents

Pour ceux qui travaillent souvent sur des documents, par exemple des accords ou des contrats, et qui traitent plusieurs versions d’un même fichier avec de nombreuses suggestions et révisions, cette nouvelle fonctionnalité est très utile. Désormais, il est possible de combiner des documents. Cela revient à fusionner deux versions d’un document en un seule.

La combinaison de documents est similaire à la comparaison de documents, mais il existe une différence importante. Lors de la comparaison de fichiers, toutes les modifications suivies non résolues après la révision par quiconque seront considérées comme acceptées dans le document fusionné.

Lors de la combinaison de documents, les fichiers sont fusionnés tels quels, et les modifications suivies non résolues resteront dans le document fusionné. Il est donc possible de toujours les accepter ou les rejeter si nécessaire.

Enregistrement d’objets en tant qu’images

Il est possible d’enregistrer rapidement des objets tels que des formes, des graphiques, des textes, des zones de texte et des objets intelligents créés dans les documents texte, feuilles de calcul ou présentations sous forme d’images PNG avec un arrière-plan transparent .

En outre, pour les objets graphiques, il a été ajouté les paramètres d’opacité des bordureset la possibilité de copier le formatage des visuels existants lors de la création de nouveaux objets.

Enregistrement de documents et de feuilles en tant qu’images

Enregistrez les documents texte et les feuilles de calcul au format PNG et JPG pour les distribuer ultérieurement.

En ce qui concerne la prise en charge des formats de fichiers, il a également été introduit de nouveaux formats disponibles pour la visualisation et l’édition ultérieure via la conversion en OOXML : MHTML, SXC, ET, ETT, SXI, DPS, DPT, XML, SXW, STW, WPS et WPT.

Nouveautés dans le tableur

Protection renforcée. Lorsque l’on active des plages protégées, l’on accorde des droits d’édition qu’aux utilisateurs appropriés. Les autres personnes ayant accès au classeur peuvent toujours visualiser le contenu, mais il leur est interdit de modifier les plages sélectionnées.

Nouvelles formules. Il est possible de rendre ses calculs encore plus efficaces en utilisant les formules nouvellement ajoutées : SEQUENCE, XMATCH, EXPAND, FILTER, ARRAYTOTEXT et SORT.

Amélioration des tableaux croisés dynamiques. La version 7.4 comprend le paramètre Afficher les valeurs sous pour présenter rapidement les valeurs de différentes manières, ainsi que des options de menu contextuel pour travailler avec les tableaux croisés dynamiques.

Plugins mis à jour

Grâce à l’API étendue, les plugins peuvent désormais avoir autant de fenêtres que souhaité et être intégrées dynamiquement dans le menu contextuel des éditeurs. Cela donne plus de liberté et augmente le nombre de scénarios d’utilisation possibles pour les plugins.

L’un des meilleurs exemples est le plugin ChatGPT. Il offre désormais des fonctions utiles telles que l’analyse de mots, la génération d’images, l’analyse de texte, y compris le résumé de texte et la génération de mots-clés, la traduction, etc.

Plus de nouveautés dans l’éditeur de documents texte

Le traitement de texte ONLYOFFICE apporte d’autres fonctionnalités utiles. Il est possible de bénéficier de paramètres de colonnes avancés et d’un travail amélioré avec les listes, y compris :

· paramètres avancés pour les listes numérotées et à plusieurs niveaux ;

· récemment utilisées et les listes du document actuel dans les préréglages ;

· possibilité de créer une nouvelle liste via la boîte de dialogue des paramètres.

En outre, il a été ajouté une liste d’exceptions pour la correction automatique des majuscules, qui est également disponible pour l’éditeur de présentation.

Nouvelles options de localisation

La localisation de ONLYOFFICE Docs a été améliorée afin de rendre le suite accessible à tous les utilisateurs, partout dans le monde.

Dans la version 7.4, on trouve :

· traduction en singhalais pour les éditeurs ;

· paramètres régionaux en danois ;

· traduction en arménien des conseils sur les formules ;

· section d’aide en turc.

Créateur de formulaires optimisé

Cette nouvelle version apporte de nombreuses améliorations aux formulaires ONLYOFFICE, afin de rendre le processus de création de formulaires encore plus confortable :

· possibilité d’ajouter un nouveau formulaire sans quitter le formulaire actuel ;

· valeur par défaut (il n’est plus possible de remplir des formulaires en mode édition) ;

· amélioration du rendu des pistes pour les formes fixes ;

· meilleur fonctionnement des petites formes à l’intérieur des formes complexes.

Amélioration de l’ergonomie

Pour une expérience utilisateur plus confortable, il a été ajouté des options de mise à l’échelle de l’interface de 250 %, 300 %, 350 %, 400 %, 450 % et 500 %.

Il a également été apporté quelques modifications aux éléments de l’interface en ajoutant le nombre de résultats dans la boîte de recherche et les en-têtes de colonnes pour l’affichage des listes.

