L’écosystème de l’open source est en pleine mutation, marqué par un essor dans les stratégies de commercialisation et un impact croissant sur divers secteurs. Bien que cette dynamique renforce l’innovation, elle expose aussi l’open source à des risques significatifs, notamment le détournement de ses principes fondateurs par des acteurs majeurs de l’industrie.

Le concept de l’open source existe depuis des décennies, et il est actuellement en plein essor avec des stratégies de commercialisation des solutions open source en constante évolution et de plus en plus efficaces. Sur les vingt dernières années, il est incontestable que l’open source a été clé dans le développement des logiciels toutes catégories confondues. L’open source n’est d’ailleurs plus seulement logiciel, mais a conquis les mondes du hardware et du design.

Les grandes entreprises de la tech reconnaissent la valeur de l’open source et contribuent aux projets en apportant leur soutien financier, leurs ressources et leur expertise. Ce mode collaboratif rend l’open source plus solide en tant que force innovante pour moderniser nos industries, mais il peut aussi le rendre vulnérable à ceux qui veulent le transformer et le faire dévier de ses principes, surtout lorsque ces acteurs ont une influence considérable sur nos industries. Face à cela, les principes fondamentaux de l’open source doivent être préservés afin qu’il puisse continuer à prospérer en tant que catalyseur et amplificateur d’innovations. La croissance est synonyme de changement, l’open source doit donc évoluer à mesure qu’il gagne en influence et participe à cette croissance. Les pionniers de l’open source maîtrisaient parfaitement ses principes fondamentaux. Les contributeurs actuels, entreprises ou organisations, doivent toujours s’appuyer sur ces principes. C’est une attention de tous les instants. Mais la voie à suivre n’est pas toujours simple.

Une définition qui n’est pas gravée dans le marbre

Qu’est-ce que l’open source ? C’est le Wikipédia des logiciels. Les développeurs de tous horizons contribuent et collaborent à l’effort de fournir une fondation qui soit ouverte, robuste et source d’extensions. Il s’agit d’un effort crucial car il stimule l’Innovation. La communauté des contributeurs est plus diversifiée que jamais : designers, concepteurs de sites web, ingénieurs logiciels et matériels, architectes, etc. Autrefois, les grandes industries hésitaient à utiliser l’open source, par manque de contrôle et peur d’instabilités, alors qu’aujourd’hui elles l’adoptent pour rester compétitives et pour faire face aux changements disruptifs de plus en plus fréquents dans nos industries. L’émergence de l’informatique dématérialisée et des clouds publics a agi comme un catalyseur pour favoriser la croissance, en offrant différentes voies de commercialisation pour les projets communautaires. L’open source est devenu désormais le terrain d’Innovation primordial, et surtout aussi un terreau de création pour les entreprises durables. Les stratégies de commercialisation ont évolué pour inclure des offres de soutien aux entreprises, des services de conseil sur les logiciels open source, ainsi que des produits propriétaires complémentaires.

Evolution des modèles : de l’open source à l’open core

La commercialisation de solutions open source a conduit à l’émergence de la dynamique « open core », avec des fournisseurs développant des logiciels propriétaires au-dessus de l’open source. L’ « open core » est un moyen d’accélérer l’Innovation, mais il peut conduire à un enfermement propriétaire, ce qui est contraire à l’esprit de l’open source. La dépendance auprès d’un fournisseur (le « vendor lock-in ») est d’autant plus problématique que les organisations adoptent des environnements multi-cloud hybrides, dans lesquels les produits logiciels sont censés fonctionner de manière transparente et sans-couture (« seamless ») sur toutes les plateformes. La complexité des systèmes distribués représente également un défi pour l’open source. Une fois qu’une organisation s’est engagée dans un modèle multi-cloud ou cloud hybride, elle a besoin de logiciels qui peuvent être intégrés et sécurisés. Cela signifie qu’il faut disposer de couches de logiciels open source pouvant fonctionner les unes au-dessus des autres, de façon ouverte et facilement auditable. Heureusement, de nombreuses entreprises se sont déjà engagées à relever ces défis depuis des années, et même des décennies. Pour cela, elles s’engagent à respecter les principes fondamentaux de l’open source en laissant l’utilisateur décider.

Propriété intellectuelle & Patent Trolls

Comme on l’a mentionné précédemment, l’open source fait partie intégrante d’un nombre croissant d’industries car il est le moteur de leurs innovations. La sécurité et la stabilité, souvent vus comme un frein à l’Innovation, sont des sujets adressés par les projets open source le plus souvent avec une grande rigueur, et il est encourageant de constater que la Communauté est restée consciente de ce défi, en s’appuyant très tôt sur des outils tels GDPR, NIST, CIS et FIPS. Un autre frein à l’Innovation peut être l’utilisation du droit de la propriété intellectuelle. Effectivement, les procès pour violation de brevets peuvent créer de l’incertitude autour des projets open source et entraver l’Innovation.

Suite à l’utilisation de l’open source, il n’est pas surprenant que les “patent trolls » aient connu un succès accru. Ces défis ne relèvent pas de la responsabilité d’une seule entité. Les régulateurs peuvent prendre des mesures significatives, comme la réforme des lois sur la propriété intellectuelle pour réduire la menace des chasseurs de brevets. Mais il incombe également aux universités, aux instituts de recherche et aux entreprises de veiller à ce que les régulateurs comprennent la dynamique à l’œuvre afin de pouvoir créer de nouveaux cadres juridiques, sans étouffer l’Innovation. Cette interaction devrait se dérouler au sein des bases de l’open source qui agissent comme des lieux d’actions où les intérêts collectifs fusionnent.

Pas d’Open Source sans communautés

Pour conclure, les fondamentaux de l’open source sont essentiels à son épanouissement et permettent aux entreprises de soutenir la communauté open source en encourageant la collaboration, par le biais de contributions, de conférences et de meet-ups, etc. Ces rassemblements constituent des pôles essentiels où se déroule une dynamique éducative et régénératrice sur le paradigme de l’open source. En fin de compte, ce paradigme agit comme un catalyseur, convertissant diverses motivations en matériaux pour l’Innovation. L’existence de menaces et de défis n’est pas une condamnation de l’open source. La réalisation et la mise en œuvre de technologies ont toujours été des activités risquées et stimulantes. Cependant, l’open source a besoin d’un soutien constant de toute la communauté pour prospérer, et c’est bien cette dynamique qu’on voit émerger et s’amplifier ! Notre rôle en tant qu’acteur et amplificateur de l’open source est bien d’éduquer et de soutenir ces démarches, au profit d’une croissance créative, et donc d’un progrès technologique respectueux de tous.

Par Cédric Gegout, VP Product Management, Canonical

