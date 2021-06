Bouygues Telecom Entreprises surfe sur la vague de la souveraineté numérique et débarque sur les marchés de l’hébergement et du cloud. Entité dédiée et dotée de ses propres infrastructures, OnCloud va devoir faire ses preuves sur un marché déjà encombré…

Spécialisée dans l’hébergement et le cloud computing, Bouygues Telecom Entreprises OnCloud est une nouvelle structure indépendante qui bénéficie de ses infrastructures en propre et de la décennie d’expérience de Nerim (société acquise en 2019).

« Depuis deux ans, des dizaines de collaborateurs ont conçu de nouvelles infrastructures et des offres basées sur les besoins réels de nos clients. Ce que propose Bouygues Telecom Entreprises OnCloud aujourd’hui est unique sur le marché, tant par la qualité du conseil qu’elle apporte que par son agilité technique et commerciale » justifie François Treuil, Directeur de Bouygues Telecom Entreprises. « Nous sommes ravis de faire changer d’échelle Bouygues Telecom Entreprises aujourd’hui et de devenir un acteur complet, souverain, de droit français, au moment où les cartes du cloud sont rebattues et où la transformation numérique de nos entreprises et collectivités s’accélère. »

À la fois opérateur, intégrateur et hébergeur, Bouygues Telecom Entreprises OnCloud veut s’affirmer comme un ‘pure player’ du cloud et ambitionne apparemment de rapidement être reconnu comme un « cloud de confiance », selon la nouvelle appellation du gouvernement français dans le cadre de la « stratégie nationale pour le cloud ». En effet, le nouvel acteur rappelle qu’il est « un acteur de droit français », avec des infrastructures « situées en France et fortement intégrées au réseau de Bouygues Telecom Entreprise » mais également conçues « à l’état de l’art du security by design ». Toutefois, le nouvel opérateur ne pourra réellement être reconnu « Cloud de confiance » qu’une fois certifié « SecNumCloud » par l’ANSSI, un processus que l’on sait complexe, contraignant et coûteux qui demandera plusieurs mois, voire plusieurs années.

Il met également en avant à la fois non seulement une vision très claire pour les clients des risques physiques et technologiques mais des fournisseurs technologiques de premier plan et des choix légitimes (géo-redondance, barrière de sécurité sur les datacenters, etc.) pour éviter toute perte de données.

Bouygues Telecom Entreprises OnCloud veut ratisser large et s’adresser aussi bien aux PME et ETI qu’aux collectivités publiques et aux grands groupes. L’opérateur veut à la fois proposer des services cloud IaaS publics mais aussi aider les entreprises à bâtir leurs propres clouds privés.

Reste qu’avec OnCloud, Bouygues Telecom Entreprises s’engage sur un terrain déjà encombré entre les hyperscalers américains (AWS, Azure, GCP, OCI, IBM Cloud, …), les petits hébergeurs locaux et les deux opérateurs déjà certifiés SecNumCloud que sont OVHcloud et 3DS Outscale, sans oublier Scaleway et l’encore naissant Bleu (fruit d’une joint venture entre Capgemini et Orange). Et sans compter sur l’initiative Gaia-X qui doit permettre aussi à d’autres opérateurs européens de s’implanter plus fortement en France. La concurrence va être rude…