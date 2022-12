On savait depuis près d’un an que le directeur de l’ANSSI, Guillaume Poupard, allait quitter l’organisation. On sait désormais qu’il rejoint Docaposte mais le nom de son successeur à l’ANSSI n’est pas officialisé.

Polytechnicien (X92), docteur en cryptologie, Guillaume Poupard aura passé 8 années et 9 mois à la tête de l’ANSSI faisant de l’Agence Nationale à la Sécurité des Systèmes d’Information une entité phare en France, en Europe et dans le monde en matière de cybersécurité et de résilience des organisations publiques, des opérateurs d’infrastructures vitales et des opérateurs de services essentiels.

Passé par le ministère de la Défense, la DGA (dont il sera le RSSI) et la CSDDI, il prend la direction générale de l’ANSSI en 2014.

Grand communiquant, l’homme a de quoi être satisfait de son parcours à la tête de l’ANSSI. On lui doit la création des OIV et leurs obligations Cyber dans le cadre de la Loi de programmation militaire, la définition du cadre Cyber des OSE, les directives européennes NIS et NIS2, une volonté renforcée au sein de l’ANSSI de sensibiliser non seulement les hautes sphères de l’état mais aussi les DSI et les responsables aux risques cyber avec de nombreuses publications et guides pratiques qui font aujourd’hui référence. C’est aussi sous son action que la France a défini sa certification SecNumCloud (qui inspire la future certification européenne) et les contours de son « cloud de confiance ». Et il a également contribué à, et beaucoup milité pour, la création de la plateforme cybermalveillance.gouv.fr. On lui doit aussi, et peut-être même surtout, la volonté de favoriser, structurer et fédérer un véritable écosystème français de la cybersécurité dont le point d’orgue est l’inauguration en 2022 du Campus Cyber. Enfin, Guillaume Poupard est aussi à l’origine de la création des 8 CERTs régionaux français.

Finalement, le principal regret de l’homme en tant que directeur de l’ANSSI est de n’avoir pas réussi à obtenir 5 minutes de cerveau de chaque Français au travers d’une grande campagne de sensibilisation.

Guillaume Poupard avait confirmé à la Presse lors du FIC 2022 sa volonté de quitter l’agence vers l’été 2022. Sa reconversion aura été plus longue qu’annoncé, mais l’information est officielle depuis cette semaine : Guillaume Poupard quitte l’ANSSI pour rejoindre Docaposte en tant que Directeur Général adjoint et membre du comité exécutif.

Acteur majeur de la Confiance Numérique en France et en Europe, Docaposte ambitionne de devenir, d’ici 2030, l’acteur référent des services de confiance et de sécurité numériques en France et en Europe. L’arrivée de Guillaume Poupard tombe à point nommé (et le choix est des plus pertinents) alors que le groupe vient d’engager une nouvelle étape pour non seulement se développer à l’international mais également s’imposer sur le Cloud de Confiance avec son initiative NumSpot.

« L’arrivée de Guillaume Poupard au sein de comité exécutif de Docaposte est une chance pour l’entreprise et illustre la dimension prise par Docaposte ces dernières années sur le marché de la confiance numérique » explique Olivier Vallet, Président directeur général de Docaposte. « L’expertise et l’expérience de Guillaume Poupard en matière de cloud et de cybersécurité représentent des atouts précieux pour Docaposte dans la réalisation des objectifs ».

Dans un billet LinkedIn, Guillaume Poupard reconnaît que « l’expérience ANSSI fut juste extraordinaire : une mission hors norme au service de l’intérêt général, de nos concitoyens, de notre sécurité nationale 🫡. Une mission émaillée de quelques humiliations, histoire de rappeler régulièrement à un peu d’humilité 😼, mais également de tant de moments tellement forts ».

Reste à savoir qui prendra la difficile succession de Guillaume Poupard à la Direction de l’ANSSI. Emmanuel Naëgelen, l’actuel directeur général adjoint de l’agence, devrait en toute logique assurer l’intérim en attendant une nomination officielle. En attendant Guillaume Poupard alerte déjà : « Experts, passionnés, exigeants, engagés, les agents de l’ANSSI sont tout simplement formidables, vraiment. Notre intérêt à tous est de les préserver de la bêtise administrative et de leur donner durablement les moyens de leur action. »