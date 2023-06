C’est l’heure du grand « rafraichissement » des baies FlashArray chez Pure Storage. Le spécialiste du stockage « Full Flash » secoue son portfolio pour mieux couvrir l’ensemble des besoins du marché.

Cette semaine, à l’occasion de son évènement « Accelerate 2023 », Pure Storage a annoncé un important rafraichissement à la fois matériel et logiciel de sa gamme de baies « FlashArray » unifiant stockage blocs et fichiers. Aux baies « //X » à haute performance et « //C » plus orientées stockage secondaire, Pure ajoute une nouvelle déclinaison à ses FlashArray avec une version « //E » optimisée pour du stockage hautement capacitif.

« Nous proposons désormais le portefeuille le plus cohérent, le plus moderne et le plus fiable du secteur, capable de répondre aux besoins de stockage de toutes les entreprises affirme haut et fort Charles Giancarlo, Chairman et CEO de Pure. Alors que nous entrons dans une nouvelle ère de l’IA, la supériorité économique et l’efficacité opérationnelle et environnementale de nos produits seront plus que jamais essentielles pour nos clients. »

Les baies FlashArray //X et //C évoluent donc en « release 4 ». Au passage l’entrée de gamme //X10 disparait et les clients en abonnement EverGreen se verront migrer vers //X20 qui devient le nouvel entrée de gamme. A l’inverse, l’autre gamme « //C » s’enrichit elle par le haut avec un modèle « //C90 » qui propose 8,9 Po de stockage (contre 4,8 Po pour le //C70).

Côté matériel, les baies se voient désormais animées par la nouvelle génération « Sapphire Rapides » des Intel Xeon SP avec de la RAM DDR5 et des interfaces PCIe Gen 4 qui se traduisent par un boost de performance de 40% par rapport à la génération R3.

Autre nouveauté matérielle, les baies « //C » vont accueillir un nouveau module 75 To QLC offrant 1,5 Po par unité (soit une augmentation de la densité de 106%).

Mais la grosse nouveauté matérielle, c’est l’arrivée de modèles « //E » (comme Efficience) dans la gamme « FlashArray » qui fait écho aux baies « FlashBlade //E » introduites en début d’année. Selon Pure, la gamme FlashArray//E qui s’étend de 1 à 4 Po, permettra à ses clients de réduire de 80 % leur consommation d’énergie et d’espace, d’alléger leurs coûts d’exploitation de 60 % et de produire 85 % de déchets électroniques en moins par rapport aux baies disques. Un stockage full flash qui reviendrait ainsi à moins de 0,20 dollar par gigaoctet, avec trois ans d’assistance.

Enfin, Pure introduit une nouvelle assurance au sein de son offre STaaS « Evergreen//One ». Un add-on au contrat permet désormais d’obtenir une nouvelle garantie en cas d’attaque ransomware réussie : Pure s’engage à envoyer une baie de remplacement « propre » aux clients pour compenser le fait que de telles attaques engendrent souvent une monopolisation de la baie attaquée pendant des jours voire des semaines le temps de mener des investigations complètes. L’entreprise peut donc redémarrer rapidement depuis ses sauvegardes sans s’inquiéter de la monopolisation de la baie infectée.

À lire également :