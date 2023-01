https://www.informatiquenews.fr/cybersecurite-les-bonnes-pratiques-de-defense-face-a-une-proliferation-des-menaces-en-2023-zeki-turedi-crowdstrike-91278Tout présage une année 2023 difficile et plus incertaine encore que les années précédentes. Mais que réserve-t-elle aux responsables d’entreprises et responsables informatiques, notamment en matière de stratégies et d’innovations technologiques.

Avec un conflit armé et un bouleversement majeur de l’économie mondiale à son actif, l’année 2022 s’est révélée extrêmement déconcertante. En parallèle, la pandémie de COVID-19 a renforcé la place centrale qu’occupe désormais la technologie au sein de la vie des entreprises et des utilisateurs.

Tandis que les facteurs macroéconomiques sont apparus quelque peu inopinément, les effets du changement climatique (un sujet brûlant largement évoqué depuis déjà de nombreuses années), quant à eux, n’ont cessé de gagner en importance.

Au vu de toutes ces perturbations, il est temps de s’interroger sur ce que nous réserve 2023 en matière de stratégies et de tendances technologiques.

Les choix technologiques des entreprises dépendront de leurs considérations relatives au coût de l’énergie et au développement durable

Au regard de la flambée des prix de l’énergie et de l’importance de son impact sur leurs résultats financiers, les dirigeants d’entreprise s’orienteront davantage vers des technologies durables, moins gourmandes en énergie. Aujourd’hui, les entreprises sont bien plus sensibilisées à la cause environnementale et sont pleinement conscientes de l’instabilité actuelle concernant le coût de l’énergie. En outre, 2023 verra les certifications vertes et durables se placer au cœur des conversations entre toutes les parties prenantes – à savoir les fournisseurs, les prestataires de service et leurs clients. En effet, l’ampleur du problème est telle que, pour attirer et conserver leur clientèle, les fournisseurs pourraient être amenés à offrir de couvrir leur facture d’énergie, voire de geler les frais d’exploitation. A contrario, les fournisseurs proposant des solutions inefficaces en matière d’energie devront multiplier les coûts et faire face à des conséquences négatives. Ainsi, l’année prochaine sera synonyme d’augmentation des coûts de l’énergie ; dans ce contexte, les décisions d’achat seront avant tout réalisées en fonction des critères ESG (environnementaux, sociaux et de gouvernance) et de l’efficacité énergétique des solutions proposées.

Les conteneurs aideront à lutter contre l’enfermement propriétaire en favorisant la construction d’infrastructures cloud agnostiques

Auparavant, les grandes entreprises avaient pour habitude de travailler avec divers fournisseurs cloud selon leurs utilisations. Cependant, les clients n’y voient aujourd’hui qu’un enfermement propriétaire et s’en lassent rapidement. On verra donc davantage d’entreprises incorporer l’agnosticité vis-à-vis du cloud dans leurs stratégies au cours de cette année ; dans cette optique, elles se tourneront tout spécifiquement vers les applications conteneurisées et favoriseront leur portabilité sur les différentes infrastructures – qu’elles soient publiques, privées ou hybrides – et pour tous les fournisseurs. De plus, on observera un effort de consolidation de la gestion des applications sur des plateformes Kubernetes avec la flexibilité, la rentabilité, la rapidité et la sécurité requises pour réussir à créer un environnement cloud agnostique optimisé.

À cause de la pénurie de talents en informatique, les entreprises viseront à recruter davantage d’experts généralistes

Aujourd’hui, les entreprises éprouvent des difficultés à dénicher des spécialistes de Kubernetes, de l’analyse des données ou du ML – qui sont les compétences techniques et informatiques les plus recherchées sur le marché actuel – et n’ont aucun intérêt à embaucher des personnes performantes dans un unique domaine alors qu’elles misent sur des profils polyvalents. Elles seront donc contraintes de recruter moins d’experts et davantage de généralistes, et de placer ces derniers à des postes parfois critiques tout en les formant dans les domaines à développer – une approche efficace sur le long terme pour les services informatiques, puisque les spécialistes ont tendance à créer un goulot d’étranglement s’ils sont les seuls capables de régler des problèmes particuliers.

Les stratégies de sauvegarde tendront vers plus d’automatisation et de conteneurisation

De nouvelles normes en matière de sauvegarde verront le jour au cours des dix prochaines années. En parallèle, les conteneurs sont de plus en plus adoptés au sein des entreprises en raison de leurs avantages indiscutables en matière d’évolutivité, d’agilité et d’efficacité. Elles sont ainsi en mesure de transformer des applications stratégiques qui génèrent de la data et pourront tirer parti d’architectures modernes. Toutefois, l’automatisation à l’extrême est un élément primordial dans cet exemple : les interactions humaines ne peuvent évidemment pas répondre aux besoins des architectures applicatives de dernière génération. À l’image de Veeam, cette plateforme de sauvegarde spécialement dédiée aux machines virtuelles qui a étendu son champ d’utilisation par la suite, il sera possible d’observer le déploiement à l’échelle de solutions focalisées sur les conteneurs, voire les applications conteneurisées – la totalité des applications et de leur configuration est alors sauvegardée. Ainsi, la sauvegarde conteneurisée tendra à gagner en popularité avec l’adoption grandissante de Kubernetes pour les applications stratégiques riches en data. En somme, l’automatisation des processus de sauvegarde est essentielle si l’on souhaite bénéficier des atouts de cette plateforme.

Par Gabriel Ferreira, directeur technique France, Pure Storage

