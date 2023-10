John Colgrove, cofondateur et CTO de Pure Storage était à Paris à l’occasion de la conférence « Pure//Accelerate Paris 2023 ». L’occasion pour Guy Hervier de l’accueillir sur son plateau du « Grand Témoin » et d’évoquer les nouvelles garanties de sobriété numérique des offres Evergreen.

John Colgrove, surnommé « Coz » est un des fondateurs de Veritas et l’éminence grise du système de fichiers VxFS. Visionnaire, il détient plus de 170 brevets dans la conception des systèmes et le stockage des données. En 2009, il crée Pure Storage persuadé que le SSD allait révolutionner le stockage mais aussi que l’univers de stockage avait besoin de nouveaux paradigmes et de simplicité.

Venu animer « Pure//Accelerate Paris 2023 », Coz a accepté l’invitation de Guy Hervier d’être notre Grand Témoin de la semaine. Ensemble, ils reviennent sur ce pari du SSD fait il y a 14 ans et sur les réticences de certains à l’époque.

Avec Guy Hervier, John Colgrove éclaire sa vision du stockage, de son avenir et met en lumière les éléments clés de la réussite de son entreprise. Revenant sur sa passion pour une technologie facile à utiliser et fiable, il explique que les technologies IT sont encore trop complexes. Il explique que l’IT doit retrouver la simplicité et la fiabilité de technologies du quotidien et que cette idée est l’ADN de Pure Storage.

Il revient aussi sur l’importance du concept ‘Evergreen’, qui se concentre sur la mise à niveau et l’amélioration continuelles de la technologie, plutôt que sur son remplacement. Le modèle Evergreen est conçu pour être simple et rentable, offrant une mise à niveau facile et rapide des composants matériels existants. Il cite notamment l’exemple d’un des tout premiers FlashArray vendu par Pure Storage il y a 12 ans et qui est non seulement toujours opérationnel chez ce client mais a évolué au fil du temps pour acquérir les mêmes fonctionnalités et capacités que les derniers modèles introduits par le fabricant.

Il évoque également certaines des annonces récentes comme l’introduction d’une protection automatique contre les ransomwares désormais intégrée et activée de série dans les produits Pure ou le nouveau service de récupération après sinistre qui fonctionne totalement automatiquement en transférant, en cas de désastre majeur, l’environnement de l’entreprise vers un Cloud (AWS dans un premier temps, mais d’autres clouds seront supportés à l’avenir).

Enfin, il revient sur les engagements de sobriété numérique et une nouvelle initiative des plus originales : pour tout abonnement aux offres Evergreen//One ou Evergreen//Flex, Pure Storage va compenser financièrement (sous forme de chèque en dollars ou de crédits de service) l’utilisation énergétique et les coûts d’occupation d’espace de ses baies. Calculée en fonction de taux fixes au kWh et par unité de rack, cette compensation se concrétise par un paiement unique initial proportionnel à l’emplacement et à l’importance du contrat.

Pour Coz, Pure dispose de la technologie de stockage la plus économe en énergie au monde. Et une offre de stockage as a service (STaaS) comme Evergreen doit aider les clients dans leurs efforts d’économie d’énergie et de réduction de l’empreinte environnementale. D’où cette rétribution qui s’inscrit dans un esprit très « cloud » pour le on-premises. D’où aussi l’idée d’apporter de vraies garanties aux clients. Pour les clients qui optent pour un abonnement «Evergreen//Forever » Pure Storage garantit un nombre maximal de Watts par To. Si en pratique, ce nombre est dépassé, le client recevra un crédit compensatoire.

John Colgrove nous explique un peu plus en détail les tenants et aboutissants de ces initiatives pour le moins originales.

     

