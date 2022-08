A l’heure du travail hybride, la flexibilité est devenu le maître mot dans l’organisation des espaces de travail : elle ne doit pas être perçue comme une contrainte ou un défi mais comme un nouvel avantage concurrentiel…

À l’heure où le travail hybride est devenu la norme pour la grande majorité des entreprises, la flexibilité joue un rôle crucial dans la création d’un espace de travail plus agile et plus productif pour les employés. Les dernières conclusions du Future Forum (centre de recherche sur l’avenir du travail) confirment cette tendance : plus de 94% des travailleurs de la connaissance interrogés déclarent vouloir bénéficier d’horaires de travail flexibles, tandis que 79% souhaitent bénéficier de flexibilité quant à leur lieu de travail. Mais comment les organisations y parviennent-elles ?

Une nouvelle réalité pour les employés

Il est important de répondre à ces attentes élevées en matière de flexibilité à plus d’un titre : pour favoriser l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée, pour accroître la fidélité des employés et pour aider les entreprises à recruter les meilleurs talents. Aujourd’hui, les employés qui se sont habitués à un environnement de travail plus flexible, leur permettant par exemple d’aller chercher leur enfant à l’école et de pratiquer leur activité sportive favorite ou de se rendre à des expositions nocturnes, ne sont pas prêts à y renoncer. Selon une récente étude d’OpinionWay pour Slack, 2 travailleurs français sur 5 (41%) disent avoir envisagé de changer d’emploi en raison d’un manque de flexibilité de la part de leur employeur.

Par ailleurs, c’est aussi un facteur clé pour gagner la compétition actuelle pour les talents. Cette même enquête a révélé que 31 % des personnes interrogées étaient prêtes à changer d’employeur si elles devaient retourner au bureau à temps plein, ce chiffre passant à 43 % pour les moins de 35 ans. Par conséquent, l’amélioration de la satisfaction des employés au travail conduit à renforcer la confiance des collaborateurs dans l’entreprise et améliore indirectement l’image de marque, la réputation et la capacité d’innovation de l’entreprise.

Selon une étude de l’université de Warwick, le bonheur au travail entraîne une amélioration de 12% de la productivité du personnel, tandis que les employés moins épanouis sont 10 % moins productifs. Sur la base des conclusions de ce rapport, il est clair que cette flexibilité conduit à une plus grande agilité et à des équipes plus engagées; des facteurs essentiels pour aider les organisations à élaborer plus facilement une stratégie gagnante à long terme. Alors, comment les organisations s’y prennent-elles pour que cela devienne une réalité ?

Les nombreux avantages de la flexibilité organisationnelle

Le progrès est souvent le fruit d’un travail collectif. Qu’il s’agisse de recherches scientifiques révolutionnaires ou de la création de produits à succès, le travail d’équipe fait naturellement partie intégrante de la façon dont nous progressons dans la société et dans les affaires. Il n’est donc pas surprenant que, selon des experts sur le sujet, près de 100 % des grandes organisations mondiales reposent sur des équipes, où les travailleurs atteignent leurs objectifs grâce à la collaboration. Dans l’environnement de travail hybride actuel, le QG numérique joue un rôle clé en connectant les individus et les outils dans un espace de collaboration centralisé qui rassemble les collaborateurs autour d’objectifs, de projets et de processus communs. En outre, la rapidité et l’agilité qui découlent d’une communication transparente dans le QG numérique favorisent l’alignement, renforcent la collaboration et la productivité, et créent un cadre de coopération flexible qui dépasse les barrières géographiques.

Lorsque les entreprises éliminent les silos de communication et créent des espaces de collaboration transparents et ouverts à tous les membres de leur écosystème, elles permettent aux travailleurs de réussir leur projet, où qu’ils se trouvent, en leur donnant la liberté de choisir où, comment et quand ils travaillent le mieux. En effet, lorsque chacun est invité à apporter sa pierre à l’édifice et peut évaluer concrètement sa contribution au projet commun, l’ensemble de l’entreprise se développe plus rapidement et l’enthousiasme ainsi que le sentiment d’appartenance s’en trouvent consécutivement renforcés. L’agilité est dans ce cas de figure un véritable levier de performance, contribuant par ailleurs à nourrir l’épanouissement des collaborateurs.

Passer de la théorie à la pratique

Le QG numérique de ManoMano est un excellent exemple de cette mise en pratique. Il facilite la mise en place d’une communication transparente avec et entre tous ses partenaires (dédiés à la mobilité, technologiques et avec des agences de création). Cette stratégie leur permet de prendre des décisions en temps réel, afin de résoudre les problèmes qui surviennent plus rapidement que s’ils passaient par des outils de communication plus “traditionnels”, comme le courrier électronique. Les employés qui sont responsabilisés et qui disposent d’un véritable pouvoir de décision, aident leur entreprise à croître et à se développer plus rapidement. Une autre entreprise, Cityscoot, s’appuie sur son QG numérique pour faire des choix plus éclairés et se développer plus efficacement dans de nouveaux domaines. Cette dernière, qui fonctionne 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, gère à la fois une application parfaitement fonctionnelle et une flotte physique de milliers de scooters électriques. Ce gain d’efficacité se traduit au quotidien, entre autres, par une amélioration des performances globales de l’entreprise et de la satisfaction générale des employés.

A l’heure où l’hybridation du travail redéfinit les règles du jeu de la collaboration, les entreprises ont tout à gagner à déployer une organisation flexible. Parce que les attentes des travailleurs en matière de bien-être et d’équilibre entre vie professionnelle et vie privée sont des conditions sine qua non, et parce que ce surcroît d’agilité constitue un avantage concurrentiel essentiel dans la lutte que se livrent aujourd’hui les entreprises pour attirer les meilleurs talents, c’est un élément indispensable à intégrer dans la feuille de route des entreprises. Toutes ses parties prenantes, qu’elles travaillent au bureau, à distance ou bien sur différents fuseaux horaires, bénéficieront des avantages d’une organisation centrée sur la flexibilité organisationnelle. Lorsque ce principe est au coeur du QG numérique de l’entreprise, tout l’écosystème en bénéficie, et la culture d’entreprise et le sentiment d’appartenance se développent.

par Gabriel Frasconi, Head of France, Slack

