La pandémie a transformé de manière radicale et définitive le mode de fonctionnement des organisations. Cette révolution a fait émerger un nouvel environnement du travail, désormais hybride. La question qui se pose désormais aux organisations, c’est comment s’assurer de tirer pleinement profit de ce nouveau mode professionnel. Pour cela, il faut s’appuyer sur l’esprit ‘DevOps’. Explications…

La crise actuelle nous a montré que les entreprises françaises sont beaucoup plus résilientes et adaptables qu’on ne le pensait. Malgré une réticence historique pour le travail à distance, les organisations françaises ont réussi à adopter la nouvelle réalité d’une main-d’œuvre distribuée – même si c’est parfois à contrecœur. Et ce nouveau paradigme est plébiscité par les employés : ainsi, selon la dernière étude Slack, 75% des employés français considèrent que l’adoption du travail hybride procure un avantage compétitif à leur entreprise.

Maintenant que le nouvel environnement hybride du travail est là pour perdurer, les entreprises françaises doivent saisir cette occasion. Pour cela, il leur faut transformer encore davantage leur mode de fonctionnement en s’inspirant de bonnes pratiques existantes.

La bonne nouvelle, c’est que certains départements au sein des organisations françaises ont déjà optimisé leur mode de fonctionnement pour être aussi productifs, agiles et transparents que possible. L’entreprise au sens large a beaucoup à apprendre de ces équipes qui ne sont pourtant pas sur le devant de la scène. L’une d’entre elles est l’équipe DevOps.

La collaboration est essentielle

Les équipes matures collaborent et produisent un travail qui représente plus que la somme des individualités. Pour ce faire, elles doivent supprimer les obstacles qui entravent la communication et collaborer les unes avec les autres de la manière la plus efficace possible. Les équipes DevOps l’ont compris et fonctionnent de cette manière depuis des années. La clé de leur succès réside notamment dans les applications de messagerie basées sur des canaux qui créent un quartier général numérique permettant aux membres de l’équipe de collaborer, quels que soient leur lieu de résidence, leur fuseau horaire ou le projet sur lequel ils travaillent.

Ces plates-formes garantissent que tous les membres de l’équipe disposent des informations appropriées à portée de main, à tout moment. En outre, elles contribuent à ramener la spontanéité dans la vie professionnelle, en servant de machine à café virtuelle pour les conversations informelles qui permettent aux membres de l’équipe de se rapprocher en dehors du projet en cours.

Transparence et intégration

La transparence n’a jamais été aussi importante que dans un monde où la majorité des employés français travaillent de manière hybride. Si le concept de main-d’œuvre distribuée peut être nouveau pour certains services, les équipes DevOps y sont très habituées et encouragent activement une culture de la transparence pour que chacun se sente intégré et soit au courant des informations qui lui sont utiles. Cela a un réel impact sur la productivité et la réalisation des projets. Plus vite les gens peuvent accéder aux informations dont ils ont besoin ou partager des mises à jour essentielles avec leurs équipes, plus vite les projets peuvent être menés à terme.

Les cultures ouvertes et inclusives – où chacun a le sentiment de faire partie de la mission – ont besoin d’outils de collaboration transparents. Les applications de messagerie basées sur les canaux permettent aux membres de l’équipe de rester informés sur les choses qui comptent pour eux tout en minimisant le bruit et les distractions. Ainsi, l’ouverture n’entraîne pas nécessairement une surcharge d’informations, mais crée au contraire un véritable esprit d’équipe.

Une seule source d’information

Pour que tout le monde soit sur la même longueur d’onde, il est essentiel d’avoir un endroit, un référentiel, où les meilleures pratiques sont conservées et partagées, à la disposition de tous. Les méthodes de communication traditionnelles ont tendance à enfermer les informations dans des silos. Si quelqu’un n’est pas inclus dès le départ, il lui est difficile d’y avoir accès à par la suite – et même s’il y parvient, il doit souvent passer beaucoup de temps à tout retrouver lui-même. Les équipes DevOps performantes savent bien que cette pratique est contre-productive.

Le temps qu’un membre d’une équipe DevOps passe à chercher des informations pourrait être utilisé pour effectuer une tâche plus intéressante, comme écrire du code ou éliminer des bugs. C’est pourquoi ces équipes utilisent souvent leurs applications de messagerie comme un hub central qui sert de référentiel de connaissances pour tous les membres de l’équipe. En créant des canaux distincts par équipe, par projet ou par centre d’intérêt, les nouveaux arrivants comme les employés déjà là trouvent rapidement les informations dont ils ont besoin, ce qui leur permet de consacrer plus du temps à ce qui compte vraiment pour eux et pour leur équipe.

L’agilité comme avantage concurrentiel

Ces deux dernières années ont montré aux entreprises que l’agilité constitue un véritable avantage concurrentiel. Les organisations désireuses et capables de s’adapter à l’évolution du monde qui les entoure s’en sortent beaucoup mieux que celles qui s’accrochent au statu quo historique. Être agile, flexible et adaptable fait partie de l’ADN de nombreuses équipes DevOps. Les projets suivent très rarement un chemin clair, et encore moins celui qui a été défini au départ. Des inconnues, des défis inattendus et des impasses se matérialisent tout au long d’un projet et obligent les équipes DevOps à régulièrement repenser leur approche.

Un exemple concret de l’avantage concurrentiel ainsi créé est cité par Veepee, le leader européen de la vente événementielle. Veepee s’appuie sur ces nouveaux outils que sont les plateformes de messagerie par canaux, pour fluidifier le cycle de l’information parmi ses 70 équipes produits, qui dépendent les unes des autres, et réduire ainsi les incidents.

Veepee explique qu’avant l’utilisation de leur plateforme de messagerie par canaux, ils subissaient 10 à 20 incidents liés aux publications par mois à cause de problèmes de communication. Dorénavant, ils partagent automatiquement les changements de publication importants dans leur plateforme, et ils n’ont plus d’incident depuis. En l’espace de 9 mois, leurs équipes ont enregistré 6 500 changements réussis. Tout le monde peut rejoindre le canal #changements pour consulter ses activités, gérer les dernières publications et constater l’impact de chaque changement.

Les organisations modernes doivent faire preuve de ce niveau d’agilité et de résilience pour s’adapter à un monde qui a fondamentalement changé.

Si les équipes DevOps n’ont peut-être pas toutes les réponses aux défis auxquels les entreprises françaises sont confrontées en ce moment, les organisations ont beaucoup à apprendre d’elles. La collaboration, la transparence, l’intégration et l’agilité sont les piliers sur lesquels reposent les équipes DevOps. La base de ces piliers est un espace central – sous la forme d’une application de messagerie basée sur les canaux – qui relie les bonnes personnes aux bonnes informations et crée une cohésion d’équipe.

___________________

par Gabriel Frasconi, Directeur Général France de Slack