Le QG numérique est un concept qui vise à offrir à tous les utilisateurs un espace centralisé regroupant les personnes, les outils et les messages pour mieux travailler ensemble dans un univers de travail devenu hybride. Les développeurs aussi ont beaucoup à tirer de tels espaces.

Les développeurs et les équipes techniques transforment le travail en mettant en œuvre de nouvelles méthodes pour automatiser les tâches et connecter les systèmes entre eux afin de rendre leur vie professionnelle plus simple, plus satisfaisante et plus productive.

Dans un tel contexte, ils ont tout intérêt à tirer parti de la valeur ajoutée d’un QG numérique – un espace centralisé qui simplifie le travail entre les collaborateurs, les systèmes, les partenaires et les clients d’une entreprise et qui élimine les barrières géographiques en permettant à ses utilisateurs de choisir où, quand et comment ils souhaitent travailler. En outre, ils ont tout intérêt à s’appuyer sur une plateforme collaborative efficace, car leur secteur est intimement lié aux évolutions clés du marché en matière de sécurité, de réglementation et d’innovation. Découvrez les trois principales raisons pour lesquelles les développeurs devraient s’appuyer sur un QG numérique de pointe.

Un QG numérique pour rationaliser les cycles de développement

La première raison est que le développement de logiciels repose sur un schéma complexe de collaboration transversale et sur un processus d’amélioration continue de bout en bout. Pour répondre à ces enjeux, le QG numérique simplifie la collaboration des équipes en interne et avec l’ensemble de leur écosystème. Il met à disposition les bonnes informations, au bon moment et au bon endroit à toutes les étapes clés d’un projet : du code source à la production. Les développeurs peuvent notamment utiliser la plateforme de messagerie par canaux pour limiter les redondances dans la communication et pour se concentrer sur la livraison de produits et services de haute qualité.

Les développeurs et les équipes techniques peuvent aussi capitaliser sur ce dernier pour se concentrer sur leur mission essentielle plutôt que de passer constamment d’une application à l’autre, de perdre un temps précieux à chercher des coordonnées ou à faire le lien entre des informations éparses. En effet, les canaux rassemblent toutes les parties prenantes, les décisions et les experts interfonctionnels en un seul endroit sécurisé. Un processus qui, entre autres, offre l’avantage d’optimiser le temps de travail et de faciliter le suivi des activités. La clé d’une communication fluide et efficace qui favorise le déploiement du plein potentiel de chacun est de centraliser les conversations et les documents liés à un projet ou à une équipe dans un espace de travail unifié. Et comme le QG numérique prend en charge les discussions asynchrones et en temps réel, il génère un historique de travail immédiat qui permet aux nouveaux développeurs de rattraper rapidement leur retard.

Les plateformes collaboratives par canaux permettent aux gestionnaires de produits, aux concepteurs, aux ingénieurs et aux parties prenantes externes de l’entreprise de s’aligner quotidiennement sur les développements en cours et à venir, les objectifs et le calendrier de déploiement des produits ou nouvelles fonctionnalités. Le cas de figure d’Aircall, entreprise spécialisée dans les solutions de communication d’entreprise basées sur le cloud, illustre bien ces enjeux. Depuis la mise en place de leur QG numérique, ils ont pu améliorer la collaboration avec leurs fournisseurs et leurs partenaires externes tout en maintenant la visibilité, la fiabilité et le contrôle nécessaires pour les équipes de gestion et d’exploitation. Et pour créer de meilleurs produits pour leurs clients communs, l’entreprise travaille avec des partenaires commerciaux stratégiques tels que HubSpot. En outre, Aircall communique en toute sécurité avec ses partenaires par le biais de canaux spécifiques. Ce mode de fonctionnement permet aux contacts de plusieurs entreprises de recentrer la communication qui était auparavant dispersée dans plusieurs boîtes de réception ou courriels vers des espaces collaboratifs afin de garantir une collaboration rapide et efficace.

Cette simplification des processus accroît la productivité et crée une atmosphère de travail dynamique et ouverte dans laquelle chacun peut facilement se concentrer sur ses tâches à valeur ajoutée. Comme nous le verrons plus loin, l’automatisation des flux de travail et la systématisation des processus d’intégration accroissent ces avantages.

Le pouvoir des intégrations et de l’automatisation

La deuxième raison est liée à la devise « faire deux fois le même travail, c’est le faire une fois de trop », qui est monnaie courante dans le milieu de la Tech et de la programmation informatique.

Pour contourner cette difficulté, ils ont tout à gagner à s’appuyer sur les intégrations afin de renforcer leur productivité et d’automatiser autant d’opérations manuelles, répétitives ou à faible valeur ajoutée que possible. Les employeurs comme les travailleurs ont tout intérêt à connecter les programmes, à optimiser la gestion des données, à produire des fichiers ainsi que des rapports d’activité ou encore à générer des rapports de productivité ou d’erreur. À l’heure où les entreprises se disputent les meilleurs talents en matière de technologie et de développement, l’utilisation des outils les plus avancés est devenue une priorité pour celles qui cherchent à retenir ces profils très recherchés. En outre, la possibilité pour les équipes d’adapter le QG numérique à leur mode de travail, comme les canaux illimités, les options de notification, les processus personnalisés, les applications et même les bots, les aide à être plus productifs, épanouis et engagés. Et cela représente un énorme gain de temps pour les experts Tech & Dev, qu’ils peuvent notamment consacrer à interagir avec leurs pairs et collègues sur les meilleures pratiques à mettre en œuvre ou même pour se former aux dernières technologies afin de monter en compétences.

En outre, les organisations peuvent améliorer leur agilité et leurs performances en connectant des applications et des services tiers à une plateforme de workflow centralisée. De nombreuses procédures de validation peuvent y être automatisées grâce aux intégrations, afin d’accélérer la prise de décision, tout en éliminant les goulots d’étranglement causés par les silos de données, les lenteurs liées au traitement manuel de l’information ou aux erreurs humaines. Le témoignage de Riot Games, une société de développement basée aux États-Unis, illustre ces défis : ses équipes techniques utilisent des intégrations pour tester, déployer, planifier et gérer leurs opérations au sein de la plateforme collaborative par canaux. Cette amélioration a permis d’accroître la productivité en réduisant les cycles d’itération et les délais de résolution des problèmes, ainsi qu’en permettant un déploiement plus rapide des nouvelles fonctionnalités.

Les équipes techniques et de développement qui capitalisent sur l’automatisation pour simplifier leurs processus de travail et améliorer leur productivité ont déjà une longueur d’avance. La bonne nouvelle, c’est qu’elles peuvent utiliser ce gain de temps pour devenir plus agiles et résilientes si les choses tournent mal !

Résoudre les problèmes plus rapidement et être agile en situation de crise

En ce qui concerne la troisième et dernière raison, les équipes techniques et de développement sont généralement en première ligne pour améliorer la fiabilité des services de leur entreprise. En effet, aujourd’hui, les cybermenaces se multiplient et il est crucial d’atténuer ces risques. La surveillance des comportements à risques est évidemment essentielle pour les équipes de réponse aux incidents ou bien en cas de problème majeur ou de crise. À cette fin, les entreprises peuvent s’appuyer sur une plateforme collaborative de pointe pour s’assurer que les notifications urgentes parviennent bien aux personnes appropriées et au bon moment, ainsi que dans un outil de communication central pour détecter, résoudre et faire remonter les problèmes en cas d’incident.

Dans ce cas de figure, des intégrations efficaces empêchent les équipes d’être submergées par des flots massifs d’informations parfois contradictoires ou des données dispersées en période de crise. Le fait de travailler dans un cadre collaboratif agile facilite l’identification et la résolution des problèmes, ainsi que la hiérarchisation rapide des tâches à effectuer en fonction de l’urgence et de la priorité. Les parties prenantes clés peuvent ainsi partager des mises à jour en temps réel et agir sans nécessairement interférer en direct avec les autres membres, lorsque toutes les interactions sont centralisées dans un seul canal.

Démonstration par l’exemple

Les exemples ci-dessous illustrent concrètement ces sujets. Veepee, le géant français du commerce électronique, utilise ces processus d’intégration pour consolider toutes ses données de gestion d’incidents, afin de pouvoir se concentrer sur la résolution rapide du problème en lui-même plutôt que sur les procédures associées. Par ailleurs, Cityscoot intègre Typeform et Zapier dans sa plateforme pour recueillir immédiatement les commentaires des consommateurs. Et pour éviter les réunions inutiles, les résultats sont envoyés directement dans leur outil de messagerie par canaux. Disposer d’un espace spécifique pour centraliser les commentaires et avis de leurs clients est avantageux pour aider Cityscoot à renforcer la relation client. Un autre exemple intéressant à citer est celui de Vodafone, société de télécommunications britannique, qui intègre PagerDuty dans son QG numérique pour surveiller les événements signalés par ses clients et transmettre rapidement les informations aux parties prenantes concernées. En pratique, les équipes sont instantanément notifiées par un canal spécifique lorsqu’un incident se produit dans un environnement de production. Grâce à la capacité des équipes à joindre et à notifier les personnes adaptées, au moment opportun, Vodafone a observé des améliorations significatives : ils ont pu réduire le temps moyen de résolution d’incident à moins de 5 minutes alors qu’il aurait fallu 15 à 20 minutes pour mettre en œuvre cette intégration auparavant.

Les travailleurs qui évoluent dans le secteur de la tech et du développement, qui ont été les pionniers de la collaboration à distance, ont prouvé pendant des décennies que les équipes n’ont pas besoin de travailler dans la même pièce (ou au même moment) pour être efficaces. Ils ont également été les premiers à adopter les technologies de collaboration, dont ils ont tiré parti pour rester productifs et connectés. Ainsi, dans notre environnement de travail largement numérique, ils ont toutes les cartes en main pour montrer l’exemple et partager les stratégies de collaboration les plus efficaces. L’adoption d’un QG numérique leur offre de nombreux avantages. Grâce à des flux de travail simplifiés et à des processus d’intégration et d’automatisation optimisés, ils peuvent accélérer la mise sur le marché de nouveaux produits ou services, améliorer le déploiement du code, la fiabilité des services et la productivité, et simplifier la résolution de problèmes. Tout cela leur permet de rester à jour, d’être performants et de développer leur carrière en exploitant des solutions qui s’adaptent à leurs besoins et incluent des technologies de pointe.

___________________

Par Gabriel Frasconi, Directeur Général France de Slack

