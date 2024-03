Quels regards portent les entreprises françaises sur les IA génératives ? Quelles sont leurs craintes et leurs attentes ? À l’occasion du WAICF 2024, nous avons eu l’opportunité d’accueillir sur notre plateau du « Grand Témoin », Patrick Martin, le président du Medef.

Le Medef, c’est 190 000 entreprises adhérentes représentant plus de 10 millions de salariés français. Son président, Patrick Martin, a accepté l’invitation d’IT for Business et InformatiqueNews pour partager sa perception de l’intelligence artificielle et l’impact qu’elle a déjà sur les entreprises françaises.

Bien que la prise de conscience de l’importance de l’IA soit tardive et soit beaucoup liée au lancement de ChatGPT l’an dernier, elle est désormais forte parmi les chefs d’entreprise de différents secteurs, tels que la construction, l’industrie, les services et le commerce. Mais Patrick Martin constate que cette prise de conscience ne s’est pas encore traduite par une compréhension suffisante des opportunités et des menaces que représente l’IA.

Le Medef, lui, n’a pas attendu ChatGPT pour s’intéresser au sujet. Depuis 2017, il a constitué des groupes de travail pour disserter sur différents aspects de la question, tels que la technologie, la réglementation, l’éthique, la protection des données et l’impact sur la formation et l’emploi.

Avec Thomas Pagbé, notre Grand Témoin du jour évoque les secteurs les plus en avance en matière d’adoption de l’IA et la question de la formation, notant que l’enjeu doit être appréhendé à tous les stades de la vie et que le système éducatif français doit s’emparer du sujet de manière plus efficace. Il appelle à une mobilisation collective pour promouvoir l’IA et les sciences en général auprès des jeunes, en particulier des jeunes femmes, et pour encourager les entreprises à accueillir des stagiaires pour leur faire découvrir les opportunités offertes par l’IA.

Notre invité souligne l’importance de trouver un équilibre entre innovation et cadres éthiques et réglementaires, en particulier en ce qui concerne la protection des données et le respect de la vie privée. Pour lui, l’Europe se doit d’être attentive à ne pas livrer tous ses secrets d’État à tout le monde et doit trouver un équilibre entre ouverture et protection dans le contexte de la compétition internationale.

