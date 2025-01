Le rachat de VMware par Broadcom pour 69 milliards de dollars fin 2023 a créé une onde de choc dans le secteur IT. Alexandre Buisine, dont la société Enix.io est spécialisée dans l’infogérance d’infrastructures cloud, a mené une enquête auprès des DSI françaises pour comprendre leurs réactions face à ce changement majeur. Il est notre grand témoin de la semaine.

Spécialisé dans l’infogérance d’infrastructures cloud sur mesure, Alexandre Buisine dirige la société « Enix.io », une entreprise qui accompagne ETI et grands groupes dans la gestion de leurs plateformes IT. Forte d’une équipe composée exclusivement d’ingénieurs seniors comptant 10 à 15 ans d’expérience, Enix se distingue par sa capacité à livrer des projets d’infrastructure en 3 à 6 mois et par son expertise dans la supervision des systèmes d’information via des outils Zero Trust.

Profitant du contact privilégié de sa société avec les DSI, Alexandre Buisine a dirigé une enquête sur le ressenti des DSI après ce rachat et les bouleversements qu’il a occasioné. Une enquête qui offre un autre regard que celui des études internationales jusqu’ici publiée.

Les résultats sont révélateurs : « Près de 60% des répondants n’ont pas encore évalué l’impact » de ce rachat sur leur organisation, note Alexandre Buisine. Parmi ceux qui l’ont fait, environ 60% ont choisi de rester avec VMware malgré les hausses de prix annoncées, tandis que 40% envisagent un changement partiel ou total de leur infrastructure.

« On entend souvent parler de changements de coûts qui varient entre x2 et x15« , rappelle-t-il, tout en soulignant que « la virtualisation est un vieux métier » et que des alternatives crédibles existent, qu’elles soient propriétaires, open source comme Proxmox, ou basées sur le cloud.

Son conseil aux entreprises ? « Sortir par le haut de cette histoire. Plutôt que de faire exactement la même chose et de retomber dans les mêmes pièges, autant en profiter pour […] se préparer au futur, trouver une technologie qui permette de regagner de la souveraineté financière. »

Un entretien qui propose ainsi un éclairage précieux sur les enjeux stratégiques et techniques auxquels font face les DSI françaises dans cette période de transformation forcée du marché de la virtualisation.

