Depuis le rachat de VMware par Broadcom, les bonnes nouvelles en provenance de l’éditeur sont rares. Mais celle-ci est assez savoureuse. VMware rend gratuits ses outils de virtualisation pour PC et Mac : VMware Desktop Pro et VMware Fusion Pro !

On le sait depuis longtemps, Broadcom n’a aucune ambition autour de nombre d’anciens produits VMware et focalise tous ses efforts sur VMware vSphere Foundation et VMware Cloud Foundation. Si l’acquéreur s’est rapidement débarrassé de VMware Horizon et VMware Workspace One, puis a rapidement mis fin à l’édition « gratuite » de ESXi, l’avenir des solutions de virtualisation « end-users » était en suspens.

Après avoir un temps envisagé de céder ses produits « VMware Workstation » et « VMware Fusion », l’éditeur annonce finalement un complet changement de stratégie : les deux outils deviennent tout simplement gratuits et accessibles à tous !

« À compter d’aujourd’hui, VMware Fusion et VMware Workstation abandonnent leur modèle d’abonnement payant (PRO), ce qui signifie que vous pouvez désormais utiliser ces outils gratuitement » annonce l’éditeur dans un billet de blog. « Les versions payantes de ces produits – Workstation Pro et Fusion Pro – ne sont plus disponibles à l’achat. La version gratuite inclura toutes les fonctionnalités sur lesquelles vous comptiez dans la version payante. »

Dit autrement, « VMware Workstation Pro » pour Windows et Linux et « VMware Fusion Pro » pour macOS sont désormais gratuits et simplement renommés « VMware Workstation » et « VMware Fusion ». On signalera que VMware avait déjà annoncé en mai dernier, et en catimini, une gratuité de ces versions pour « des usages personnels ». Désormais, la gratuité n’a plus de restriction.

Dans le monde de la virtualisation sur « Desktops », c’est un peu un tremblement de terre. En devenant totalement gratuite, la solution de virtualisation de VMware redevient une alternative populaire à Microsoft Hyper-V (gratuitement intégré à Windows) et à la célèbre solution open source d’Oracle VirtualBox. Voilà qui va également rendre la vie plus dure sur macOS à la solution Parallels Desktop.

Les utilisateurs des versions payantes continueront de bénéficier d’un support complet via leurs canaux habituels jusqu’à expiration de leur contrat. À la fin du contrat, ils rejoindront automatiquement la communauté des utilisateurs gratuits et pourront continuer à utiliser librement les solutions mais ils n’auront plus accès au support traditionnel par ticketing.

Désormais, le support se fera en ligne au travers des forums communautaires et des documentations en ligne de VMware.

Reste à connaître l’avenir réel de ces solutions maintenant que l’éditeur les rend gratuites. VMware affirme continuer à vouloir investir dans ces solutions et promet de nouvelles fonctionnalités et des améliorations à venir. Bien sûr « les promesses n’engagent que ceux qui les reçoivent », mais la communauté des utilisateurs est déjà suffisamment active pour assurer, au moins à moyen terme, une dynamique autour de ces solutions réputées de virtualisation des postes de travail.

On notera toutefois que le téléchargement de ces applications désormais gratuites impose de s’enregistrer préalablement sur le portail de support de Broadcom accessible ici : Registration

Une fois l’enregistrement réalisé, les produits sont à télécharger ici : Desktop Hypervisor Solutions | VMware

