Face aux catastrophes naturelles et cybermenaces, Pure Storage lance une nouvelle offre de reprise d’activité après sinistre : Pure Protect //DRaaS.

Le COVID a rappelé à tous et particulièrement aux DSI que nous vivons dans un monde imprévisible. Des caprices de Dame Nature aux destructions sauvages de cyberattaquants, les responsables informatiques sont confrontés aux défis posés par la poursuite d’activité de leur entreprise en toutes circonstances.

Pour affronter ces tempêtes aux causes imprévisibles mais aux conséquences dramatiques, Pure Storage propose une nouvelle offre « Pure Protect //DRaaS » qui se veut à la fois moderne, transparente et sécurisée.

Historiquement, les méthodes de récupération après sinistre reposaient sur des centres de données secondaires, coûteux en maintenance et rarement utilisés. Certains se sont tournés vers le cloud, mais cette solution s’est souvent avérée plus onéreuse et complexe à mettre en place qu’attendu.

Solution annoncée comme abordable, évolutive et facile d’utilisation, Pure Protect //DRaaS veut redéfinir la manière dont les entreprises protègent leurs données et opérations. Grâce à elle, les entreprises peuvent sécuriser leurs environnements VMware en utilisant des instances natives AWS EC2 pour la récupération, simplifiant ainsi tout le processus de reprise. Selon Pure, c’est la solution la plus simple et la plus rentable puisque l’on ne paye qu’à la demande lors du sinistre. Autre avantage, ici les données ne sont pas envoyées vers des boîtes noires, mais vers des instances AWS sur lesquelles vous avez tout contrôle.

De plus, grâce à l’intégration de Pure Protect avec la plateforme SaaS Pure1, vous pouvez orchestrer votre récupération après sinistre de n’importe où, à tout moment. Même si le datacenter de l’entreprise n’a plus de réseau, une simple connexion Internet suffit pour orchestrer votre reprise d’activité.

En outre, la solution simplifie les phases de tests pour s’assurer au départ que les processus de reprise fonctionnent comme attendu. On le sait, il est crucial de tester régulièrement et de simuler des scénarios de catastrophe pour valider la robustesse de votre stratégie. Pure Protect //DRaaS simplifie ce processus de test et le résume à quelques clics rendant tout le processus encore plus rentable.

Interrogé par Guy Hervier dans le cadre de son émission Le Grand Témoin, John Colgrove, cofondateur et Chief Vision Officer de Pure Storage, n’a pas caché son intention d’étendre la solution Pure Protect //DRaaS à d’autres fournisseurs d’infrastructures Cloud à l’avenir.

 <

À lire également :