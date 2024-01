Alors que les contraintes de souveraineté numérique européenne sont toujours à l’agenda des DSI, l’intégrateur français Stordata se rapproche du fonds Eres IV et d’Elyan Partners pour étendre son aura hors de France.

Stordata, acteur de la transformation digitale spécialisé dans le conseil, l’architecture, la mise en œuvre, l’administration et le MCO d’infrastructures de sécurisation et de gestion des données., ouvre un nouveau chapitre de son histoire. L’entreprise annonce l’entrée en négociation exclusive avec Elyan Partners pour une prise de participation majoritaire par le fonds ERES IV, marquant une étape clé dans son développement.

La collaboration envisagée entre Stordata et Elyan Partners se base sur une ambition commune : ériger une plateforme européenne de premier plan autour de services managés (Supervision et Administration à distance) et hébergés (Backup as a service, PRA & Sauvegarde de sites distants). Cette association stratégique, focalisée sur le développement des offres de cloud et de cybersécurité, vise à accélérer la croissance externe de Stordata.

Basée à Versailles, Stordata a connu une croissance remarquable, se rapprochant d’un chiffre d’affaires de 100 Millions d’euros. Elle compte plus de 130 experts sur les sujets du stockage, de la virtualisation, de la sauvegarde et de l’archivage, gère plus de 3.630 serveurs et solutions de stockage pour 165 clients Cloud. L’entreprise ambitionne de consolider sa position en France et de s’étendre à l’international en développant ses services autour de la cybersécurité et du cloud. Avec le soutien d’Elyan, Stordata se positionne pour des acquisitions structurantes, pour s’imposer comme une plateforme européenne de référence.

« Je voudrais remercier les collaborateurs de Stordata qui assurent une qualité de service irréprochable à nos clients, gage de relations à très long terme, ainsi que nos fournisseurs pour la confiance qu’ils nous témoignent en nous accompagnant dans l’exécution de missions critiques pour nos clients. Le succès de STORDATA s’appuie sur des fondamentaux solides et l’arrivée d’un partenaire comme ELYAN va permettre une accélération de la croissance, en ligne avec la stratégie et la culture de la Société » explique Marc Michel, co-fondateur de Stordata.

À lire également :