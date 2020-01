Pour répondre à la transformation de leur système d’information, Bouygues a décidé d’harmoniser et de rationaliser son système de stockage avec la solution Full Flash de NetApp

Comme beaucoup d’entreprises qui gèrent une grosse quantité de données, Bouygues s’est retrouvé face à un défi important : simplifier son système de stockage. En effet, la diversité des fournisseurs de stockage qu’ils utilisaient rendait les données difficiles à exploiter pour la technique et les métiers et limitait aussi les systèmes en termes d’obsolescence et performance.

Pour répondre à ce besoin d’une solution simple, robuste et facile à exploiter pour garantir la meilleure qualité de service, Bouygues a donc opté pour une solution full flash NetApp qui reprend l’intégralité des stockages de la DSI sur plusieurs technologies.

Si je devais résumer en deux mots ma collaboration avec STORDATA et NetApp : Confiance et long terme

Pierre Mazières Architecte technique DSI, Bouygues Telecom

Cela a permis de simplifier et consolider de l’intégralité de leur stockage et ainsi gérer les différentes technologies, aussi bien au niveau de la distribution que de la gestion du stockage.

Découvrez sur le site de NetApp l’intégralité du témoignage de Pierre Mazières Architecte technique DSI, Bouygues Telecom