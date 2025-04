L’IA fait exploser la demande de puissance, mais pas les murs des datacenters : miser sur la mise à niveau des infrastructures devient la stratégie gagnante pour allier performance et durabilité. L’optimisation « intelligente » des datacenters existants s’impose comme la meilleure réponse pour rester agile, performant et responsable.

L’expansion des centres de données est exponentielle dans le monde entier, boostée par le Cloud et l’IA. Cependant, ces nouvelles installations se heurtent à des contraintes de durabilité, d’espace et de budget. Leurs avantages sur la productivité, la croissance économique et la recherche sont reconnus, mais leur impact sur les communautés locales et sur la consommation d’eau et d’électricité suscite encore des tensions.

Optimiser l’infrastructure des centres de données existants est le meilleur moyen pour transformer les contraintes en une opportunité d’avantage concurrentiel.

Pourquoi est-ce important ?

L’industrie des datacenters a fait des progrès considérables dans l’efficacité énergétique à l’instar du superordinateur LUMI (Large Unified Modern Infrastructure), l’un des plus puissants d’Europe, qui utilise une énergie hydroélectrique 100 % sans carbone et dont la chaleur résiduelle est utilisée pour chauffer les maisons de la ville voisine de Kajanni, en Finlande. Cependant, les besoins croissants de l’IA vont également peser sur la capacité de stockage. Selon IDC, les systèmes de stockage externes dans la région EMEA ont augmenté de 3,6 % au troisième trimestre 2024, et les serveurs d’entreprise dans la même région ont connu une croissance de 25 %.

L’essor de l’IA impose des conceptions plus sobres en énergie pour rester évolutives et écologiques et face à la saturation des centres de données, la mise à niveau des anciens serveurs devient essentielle. Pour rentabiliser les investissements, la plupart des centres de données fonctionnent avec du matériel vieux de 10 ans et leur capacité de calcul n’est étendue qu’en cas d’absolue nécessité. Or, il existe d’importantes possibilités de modernisation de l’infrastructure existante. L’adoption de systèmes plus récents permet d’accomplir les mêmes tâches de manière plus efficace. La capacité mondiale des datacenters passera de 180 gigawatts (GW) en 2024 à 296 GW en 2028, soit un taux de croissance annuel moyen de 12,3 %, tandis que la consommation d’électricité augmentera à un rythme plus élevé, de 23,3 %, passant de 397 térawattheures (TWh) à 915 TWh en 2028. Pour les centres de données vieillissants, cela peut se traduire par une réduction du nombre de baies et de systèmes à gérer, tout en conservant la même bande passante.

Cela peut laisser beaucoup de place pour les besoins informatiques futurs, mais aussi pour l’expérimentation, qui est absolument nécessaire pour les charges de travail liée à l’IA. L’espace gagné peut être utilisé pour des demi-racks de validation de concept moins coûteux avant de s’engager dans des déploiements plus importants.

Considérer les bénéfices d’une mise à jour

Il n’existe pas d’approche unique pour mettre à niveau un serveur. Il ne s’agit pas seulement d’acheter la puce la plus puissante. Certes, on ne saurait trop insister sur le choix de la puce pour l’efficacité énergétique, mais chaque datacenter a des besoins différents qui détermineront la pile matérielle et logicielle dont il a besoin pour fonctionner le plus efficacement possible.

Par exemple, la société Criteo a pu réaliser 16 fois plus d’offres publicitaires avec la moitié du nombre de serveurs qu’elle utilisait en 2020 et ce, tout en restant dans les limites de consommation d’énergie par armoire du centre de données.

À l’instar de Criteo, les décideurs IT devraient choisir des fournisseurs capables de proposer une infrastructure complète et évolutive, combinant puces haute performance, réseaux, logiciels et expertise en matière de conception de systèmes. Des racks adaptés facilitent l’intégration de nouveaux équipements selon l’évolutions des besoins. Il est aussi crucial de disposer de logiciels ouverts pour assurer la compatibilité entre les différents éléments de la pile provenant de différents fournisseurs.

En outre, les fournisseurs qui investissent continuellement dans des capacités de conception de systèmes et de systèmes d’IA de classe mondiale seront les mieux placés pour accélérer les feuilles de route matérielles et logicielles des entreprises en matière d’IA.

Penser le futur

Notre dépendance aux technologies numériques et nos besoins en puissance de calcul ne cessent de croître. Il est nécessaire d’équilibrer l’expansion du parc informatique avec les objectifs de développement durable. La voie à suivre consiste à tirer le meilleur parti du parc installé existant. C’est une opportunité de repenser nos pratiques et de transformer une contrainte en atout. Une architecture adaptée permet aux centres de données d’accomplir les mêmes tâches de manière plus efficace, tout en ouvrant la voie aux technologies de demain.

____________________________

Par Alex Troshin, Product Marketing Manager EMEA, Enterprise & HPC Server Business Unit, AMD

À lire également :