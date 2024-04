L’année 2024 marque un point d’inflexion important dans une industrie des datacenters métamorphosée par l’adoption massive de l’IA, de nouvelles règlementations et l’impératif d’une transition énergétique renforcée et d’une gestion toujours plus écoresponsable. Des tendances qui initient le début d’une transformation profonde dans les pratiques de cette industrie.

D’ici à 2030, l’intelligence artificielle transformera 65% des compétences, notamment dans le secteur des datacenters, les propulsant vers une ère d’innovation sans précédent et de défis colossaux.

Aujourd’hui, alors que l’année 2024 se déroule, l’industrie des datacenters se trouve à un moment crucial de son évolution. Les progrès fulgurants de l’intelligence artificielle (IA) et de la gestion durable des infrastructures de datacenter sont à l’avant-garde de cette révolution.

Et l’industrie des datacenters va devoir s’y adapter et focaliser ses efforts en 2024 sur l’adaptation à l’accélération de l’IA, l’anticipation des changements réglementaires et les perspectives globales en terme du développement durable.

Répondre à l’Accélération de l’IA

L’IA continue de remodeler divers secteurs, de la santé au commerce de détail, avec une prévision pour 2024 indiquant une augmentation significative des modèles d’entraînement d’IA en Europe, soulignant une demande plus localisée. Face à cette évolution rapide, les entreprises doivent planifier activement pour sécuriser leur avenir dans le domaine de l’IA. Publiée par Statista en août 2023, une donnée évaluant le marché mondial de l’intelligence artificielle à 327 milliards de dollars tandis que les projections de Grand View Research prévoient qu’il atteindra 1 811,75 milliards de dollars d’ici 2030.

En France, notamment, l’accélération de l’IA est palpable. Le pays s’est engagé à devenir un leader mondial dans le domaine de l’IA, avec des investissements massifs dans la recherche et le développement, bénéficiant d’une enveloppe d’1,5 milliard d’euros. Des initiatives gouvernementales ont été lancées pour stimuler l’innovation et favoriser l’adoption de l’IA dans différents secteurs, y compris celui des datacenters. Cette impulsion a conduit à une augmentation significative de l’utilisation de l’IA dans les opérations des datacenters français, avec une attention particulière portée à l’optimisation des performances, à la gestion énergétique et à la sécurité des données. Cette tendance indique un besoin croissant de datacenters en France dans les années à venir.

Alors que les charges de travail en IA augmentent dans les datacenters, l’utilisation de méthodes de refroidissement à haute densité, comme le refroidissement par liquide au niveau des puces, augmente également. Cette approche a récemment été mise en avant lors de la conférence GTC de NVIDIA comme moyen de refroidir les derniers superchips Blackwell. Avec ce changement dans le refroidissement matériel, il est possible d’augmenter laprévisions température de la « chaleur résiduelle » des datacenters et d’augmenter encore davantage la possibilité d’exporter cette chaleur vers les réseaux de chaleur locaux de la communauté.

Anticiper les Changements Réglementaires

L’année 2024 voit l’entrée en vigueur de la directive sur l’efficacité énergétique (DEE), une composante incontournable du « Paquet Climat » (aussi appelé « Fit for 55 ») de l’UE. Cette directive impose la déclaration obligatoire de la consommation d’énergie et des émissions des centres de données dans la région qui dépassent les 500 000 kilowatts. Les États membres sont appelés à intensifier leur transition énergétique, avec des objectifs d’économies d’énergie accrus. Ils devront désormais atteindre des économies de 1,5 % par an en moyenne, comparé à 0,8 % actuellement. Cette augmentation se fera progressivement sur plusieurs périodes : 1,3 % pour 2024-2025, 1,5 % pour 2026-2027, et 1,9 % pour 2028-2030. En France, ces mesures se traduiront par une réduction respective de 22, 25 et 32 TWh.

L’adaptation à ces nouvelles réglementations représente une opportunité pour l’industrie des datacenters. Les acteurs du secteur ont déjà entrepris des efforts significatifs pour répondre à ces exigences, démontrant leur engagement envers la transition vers des pratiques plus durables. Plusieurs initiatives ont déjà vu le jour, notamment le Pacte des centres de données neutres en carbone (CNDCP). CyrusOne a adhéré au Pacte CNDCP en 2021, devenant le premier signataire à être conforme pour tous ses sites opérationnels en Europe. Ce pacte mondial vise à soutenir les objectifs du Green Deal européen, en se concentrant sur l’efficacité énergétique, la gestion responsable de l’eau et l’utilisation d’énergies propres.

Vers une Gestion Responsable et Innovante des Datacenters en 2024

En 2024, l’industrie des datacenters devrait maintenir sa croissance, portée par une demande croissante de services numériques. Les opérateurs intensifieront leurs efforts pour améliorer l’efficacité énergétique et adopter des pratiques écoresponsables dans la gestion de leurs infrastructures. Une attention particulière sera accordée à la transformation des défis environnementaux des datacenters en solutions novatrices, afin de contribuer à la lutte contre le changement climatique. Le rapport Sustainability de CyrusOne pour l’année 2023 témoigne déjà de cette transition vers une utilisation intégrale d’énergies renouvelables dans leurs opérations, notamment en Europe, avec un engagement accru en faveur de la réduction des émissions de carbone.

La filière des datacenters en 2024 accélère également ses initiatives RSE, de la réduction des compensations carbone à une transparence accrue dans les rapports de durabilité. Les datacenters explorent des technologies innovantes telles que les datacenters sous-marins, les microgrids, ou encore l’adoption de processeurs personnalisés pour réduire la consommation énergétique. De plus, une attention particulière est portée à l’efficacité de l’eau en complément de l’efficacité énergétique. Les opérateurs intensifient leurs efforts pour une gestion responsable des ressources et une communication accrue sur leurs actions durables.

En 2024, l’industrie des datacenters se trouve à un tournant, naviguant entre les avancées rapides de l’intelligence artificielle et les exigences croissantes en matière de durabilité et de réglementation. Avec une augmentation prévue de l’utilisation de l’IA et l’entrée en vigueur de directives, les datacenters sont confrontés à des défis et des opportunités sans précédent. Grâce à l’engagement de la filière envers l’innovation et le développement durable, plusieurs acteurs sont bien positionnés pour relever ces défis et façonner un avenir numérique plus responsable et résilient.

____________________________

par Tom Kingham, directeur de l’ingénierie des solutions chez CyrusOne, opérateur international de data centers