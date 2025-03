Refroidir les serveurs sans puiser dans les nappes phréatiques ? C’est le pari que relèvent de plus en plus de datacenters en misant sur des technologies à zéro eau et des engagements de durabilité concrets.

À mesure que la conscience environnementale grandit, les datacenters, piliers de l’économie numérique, continuent de concevoir et d’adopter des pratiques durables. Au cœur de cette évolution, l’efficacité de l’eau joue un rôle crucial. Plusieurs opérateurs de datacenters s’efforcent de proposer des solutions innovantes et s’engagent à promouvoir une gestion plus efficace de l’eau, conciliant ainsi innovation et responsabilité environnementale.

Le défi de l’eau dans les datacenters

Traditionnellement, les datacenters s’appuient sur des systèmes de refroidissement gourmands en eau pour gérer la chaleur générée par les serveurs et autres équipements. Ces méthodes incluent parfois des tours de refroidissement par évaporation, qui consomment d’importantes quantités d’eau et peuvent entraîner des rejets d’eaux usées. Les conséquences environnementales peuvent être importantes et contribuer à la pénurie d’eau dans certaines régions.

Conscients de ces enjeux, les acteurs du secteur explorent des alternatives durables pour limiter leur impact hydrique. Les initiatives, telles que l’utilisation de technologies de refroidissement plus efficaces, comme le refroidissement par air, le recyclage de l’eau de refroidissement et l’utilisation de sources d’eau alternatives, comme l’eau de pluie, gagnent en popularité.

Des solutions innovantes pour une gestion efficace de l’eau

Des initiatives de restauration de l’eau sont en place pour équilibrer l’impact écologique. De plus, la transition vers une énergie décarbonée vient appuyer ces initiatives, renforçant ainsi la durabilité des datacenters. En visant une gestion nette positive de l’eau, au-delà de la conservation, plusieurs opérateurs, dont CyrusOne, s’engagent à restituer à l’environnement plus d’eau qu’ils n’en consomment, démontrant ainsi leur volonté d’améliorer les ressources en eau et leur responsabilité environnementale.

Parallèlement, en mettant l’accent sur la transparence dans les rapports de durabilité, les datacenters peuvent s’améliorer en fournissant des informations détaillées sur l’utilisation de l’eau, les efforts de conservation et les domaines nécessitant des améliorations.

Outre les initiatives de transparence, l’adoption de technologies de refroidissement sans eau est une approche efficace pour réduire la dépendance à l’égard des systèmes de refroidissement gourmands en eau et atténuer les risques liés à la pénurie d’eau. À titre d’exemple, CyrusOne a mis en œuvre cette méthode de refroidissement sans eau. Cette solution utilise la technologie de refroidisseurs à air, qui exploite l’air extérieur pour le refroidissement au lieu des méthodes traditionnelles de refroidissement par évaporation. Les avantages sont nombreux : non seulement cette méthode réduit la consommation d’eau à zéro, mais elle permet également de minimiser l’impact environnemental lié à l’extraction et à l’évacuation de l’eau.

De plus, l’adoption d’une stratégie de gestion positive de l’eau est conforme à l’engagement de préserver l’environnement. En restituant aux bassins hydrographiques régionaux plus d’eau qu’ils n’en utilisent pour leurs opérations, les datacenters peuvent apporter une contribution positive aux ressources en eau, renforçant ainsi la résilience des régions confrontées au stress hydrique. Ces stratégies illustrent une approche proactive de la gestion de l’eau, garantissant des opérations durables tout en promouvant la transparence et la responsabilité environnementale.

Engagements en matière de développement durable

Au-delà des solutions techniques, de nombreux acteurs du secteur des datacenters s’engagent activement à réduire leur empreinte hydrique. Qu’il s’agisse de certifications environnementales ou de partenariats avec des organisations dédiées à la préservation de l’eau, les acteurs du secteur multiplient les initiatives pour une gestion responsable des ressources hydriques, démontrant une prise de conscience croissante de l’importance de la durabilité environnementale dans le paysage des datacenters, de la conception à l’exploitation.

Cela se traduit par la mise en œuvre de programmes rigoureux de certification environnementale, qui évaluent et reconnaissent les pratiques durables adoptées par les datacenters. Plusieurs initiatives ont déjà été lancées, notamment le Carbon Neutral Data Center Pact (CNDCP). CyrusOne, en adhérant au Pacte CNDCP en 2021, est devenu le premier signataire à être conforme pour l’ensemble de ses sites opérationnels en Europe. Ce pacte mondial vise à soutenir les objectifs du Green Deal européen, en se concentrant sur l’efficacité énergétique, la gestion responsable de l’eau et l’utilisation d’énergies propres.

L’amélioration continue de l’efficacité hydrique dans les centres de données illustre une avancée majeure vers la durabilité et la responsabilité environnementale. Les innovations technologiques et les engagements des entreprises démontrent qu’il est possible de réduire l’empreinte hydrique. Ces efforts collectifs marquent une évolution continue et positive vers des pratiques plus responsables au sein de l’industrie des datacenters, favorisant un avenir plus durable pour tous.

Par Alex Safronoff, EMEA Business Development Manager chez CyrusOne

