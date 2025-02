Si l’IA-RAN n’en est encore qu’à ses balbutiements, décloisonner l’IA et les RAN améliore déjà les réseaux 4G et 5G… en attendant la 6G.

Imaginez un réseau qui apprend et s’adapte de façon dynamique à la demande ou à des scénarios spécifiques. Un réseau capable de redéfinir l’expérience utilisateur et de fournir une plate-forme pour des applications révolutionnaires. Grâce à la fusion de l’intelligence artificielle (IA) et des réseaux d’accès radio (RAN), appelée IA-RAN, il devient possible de visualiser ce réseau du futur.

À mesure que l’IA et la technologie RAN continuent de converger, elles offrent un potentiel d’innovation et de transformation énorme au sein du secteur des télécommunications. Ensemble, elles atteignent un état de symbiose, s’enrichissant mutuellement et ouvrant de nouveaux niveaux de performance.

L’IA-RAN n’en est encore qu’à ses balbutiements, et de nombreux aspects restent à définir. Il faudra un effort concerté du secteur pour amener cette technologie à maturité. C’est pourquoi Nokia, en collaboration avec des opérateurs de réseau mobile, des fournisseurs technologiques et des chercheurs, est un membre fondateur de l’AI-RAN Alliance.

Les trois piliers de l’innovation IA-RAN

L’Alliance a mis en place un socle à trois piliers pour le développement de l’IA-RAN.

D’abord, nous voulons explorer comment les applications IA peuvent être augmentées par les RAN. De nombreuses applications mobiles utilisent déjà l’IA, générant un important trafic de données. Dans la plupart des cas, ces données ne font que traverser le réseau. Les capacités des systèmes RAN modernes basés dans le cloud montrent qu’il existe un potentiel inexploité d’enrichir ces données avec une intelligence supplémentaire pour les services IA aux entreprises et aux particuliers.

Nous examinons également comment l’IA peut améliorer la prochaine génération de systèmes RAN. L’IA est déjà largement utilisée par les opérateurs mobiles pour l’automatisation, la conception et la gestion de réseau. Cela a donné lieu à une plus grande efficacité et performance des réseaux LTE et 5G commerciaux. Une généralisation de l’IA pour une plus large sélection d’applications est la progression naturelle, mais pour permettre cela, la puissance de calcul dans les stations de base devra augmenter significativement. Trouver un moyen économique d’y parvenir sera un défi pour le secteur.

Enfin, nous souhaitons comprendre les synergies de plate-forme potentielles apportées par la convergence de l’IA et des RAN. La migration des charges de travail RAN et IA vers la périphérie offre des opportunités de partage efficace des ressources et de l’infrastructure pour optimiser la performance et promouvoir l’innovation dans les deux domaines. Capitaliser sur ces synergies ouvrira de nouveaux niveaux d’efficacité, d’évolutivité et de rentabilité pour les applications IA. Cela ne serait pas possible si nous continuions de cloisonner l’IA et les RAN.

Ouvrir la voie à la 6G

Le travail de l’AI-RAN Alliance est un pas important vers le développement de la norme 6G. La 6G sera la première génération mobile à être IA-native, à savoir que chaque fonctionnalité sera conçue et spécifiée avec l’IA à l’esprit, dès le départ.

Même si l’on est encore loin des réseaux 6G commerciaux, leur technologie fondatrice est développée actuellement, notamment l’interface sans fil native de l’IA, soit la connexion entre un appareil et le réseau. Nokia, en collaboration avec ses partenaires du secteur, a déjà développé le premier prototype de cette technologie, un pas important vers la réalisation de la 6G.

Il reste encore de nombreuses étapes à accomplir, et la mission de l’AI-RAN Alliance est de promouvoir l’innovation radio, non seulement pour la 6G, mais également pour les réseaux 5G actuels.

Pour en savoir plus sur la façon dont l’AI-RAN va transformer la connectivité, lisez le livre blanc ici.

Par le Dr Rolf Werner, responsable des réseaux mobiles en Europe, Nokia

