Bienvenue dans l’ère où la plupart des tâches de conception, de déploiement, d’optimisation et de maintenance des réseaux peuvent être gérées virtuellement. Une ère qui exige d’obtenir des performances réseau optimales avec des services basés sur l’IA et les jumeaux numériques.

Avez-vous déjà été confronté au défi complexe dans votre réseau de devoir choisir entre plusieurs solutions tout en maintenant des millions d’appareils et objets connectés ?

Si c’est le cas, vous n’êtes pas le seul.

Les réseaux mobiles d’aujourd’hui sont de plus en plus complexes et il est bien connu qu’ils ne peuvent être exploités et entretenus que de manière numérique. Heureusement, nous entrons dans une ère où la plupart des tâches de conception, de déploiement, d’optimisation et de maintenance des réseaux peuvent être gérées virtuellement, grâce à l’utilisation de jumeaux numériques.

Les jumeaux numériques sont des répliques virtuelles de systèmes physiques, programmées pour se comporter de manière identique à leurs frères et sœurs d’origine. En appliquant un algorithme d’IA à un jumeau numérique, vous résolvez des problèmes complexes dans le monde réel et obtenez des résultats commerciaux beaucoup plus rapidement et avec moins de risques que les approches traditionnelles précédentes.

Chez Nokia, nous tirons parti d’une combinaison unique et performante de jumeaux numériques, d’algorithmes d’IA et de l’automatisation pour créer des jumeaux numériques alimentés par l’IA, qui peuvent fournir une vue approfondie et impartiale de l’ensemble de votre réseau et de ses performances. Mais voyons comment des jumeaux basés sur l’IA peuvent optimiser les performances de votre réseau.

Piloter le réseau grâce à une vision réelle de la performance

La valeur commerciale d’un réseau mobile est bien plus que l’équipement radio installé – elle dépend aussi du cycle de vie complet du réseau, de sa conception à son déploiement, sa maintenance et son optimisation.

En utilisant un jumeau numérique, nous obtenons une compréhension approfondie des performances de votre réseau, ce qui vous permet de satisfaire vos abonnés et d’être rentable grâce à la possibilité de délivrer en flux tendu.

En déployant un jumeau numérique, vous bénéficiez d’un contrôle total sur les millions d’appareils de votre réseau de manière centralisée, même dans les environnements les plus complexes et les plus évolutifs.

L’utilisation de jumeaux numériques permet non seulement d’avoir une vue complète et sans entrave de votre réseau, mais aussi de coordonner efficacement la maintenance sur le terrain, ce qui permet d’économiser deux visites sur trois.

Le fait de disposer d’une visualisation numérique 3D complète de votre site simplifie à la fois la communication et l’interaction avec les administrateurs du site, ce qui permet de réduire les délais d’étude, de rapport et de conception, et d’améliorer les exigences en matière d’hygiène et de sécurité.

Des jumeaux numériques basés sur l’IA

Chez Nokia, nous travaillons avec des jumeaux numériques basés sur l’IA qui reflètent l’infrastructure physique à trois niveaux : le réseau, le site et le matériel :

* Les jumeaux numériques de réseau basés sur l’IA fournissent une vue réelle d’un réseau et de ses performances, ce qui en fait la source principale pour nos services de conception et d’optimisation de réseau.

* Les jumeaux numériques des sites basés sur l’IA fournissent une vue réelle des performances de chaque site, ce qui en fait la source principale pour les mises à niveau de sites, les simulations, l’orchestration des déploiements et les évaluations de sécurité.

* Les analyses matérielles basées sur l’IA permettent aux clients de refléter les performances de chaque carte d’une station de base et de chaque élément d’antenne afin de détecter toute anomalie, de faire des prédictions précises sur l’état du matériel et de prendre ainsi les bonnes décisions.

Le graphique ci-dessous montre comment les jumeaux numériques basés sur l’IA optimisent le cycle du réseau :

Non seulement les jumeaux Nokia basés sur l’IA permettent d’atteindre les objectifs ci-dessus, mais nous utilisons également des algorithmes d’IA très précis pour faire des prédictions exactes, ce qui permet d’identifier les problèmes avant qu’ils ne se produisent. Cela permet de réduire les temps d’arrêt et améliore la sécurité.

Les ingénieurs peuvent pour cela utiliser un jumeau numérique pour simuler des problèmes liés à l’hygiène et à la sécurité sur le site. Grâce à cette technologie, nous pouvons identifier de manière proactive les éventuelles défaillances avec une précision de 90 %, 14 jours avant que l’incident ne se produise.

Combiner jumeaux, IA, automatisation

Le jumeau numérique de Nokia n’est pas seulement un outil de visualisation – c’est une plateforme complète pour nos services de conception de réseaux et de sites, ainsi qu’une source principale pour tous les processus de déploiement. Notre combinaison d’IA, de jumeaux numériques, de prestation de services automatisée et d’expertise produit permet d’atteindre plus rapidement les pleines performances du réseau, d’améliorer la vitesse et la qualité du déploiement du réseau et d’accélérer la résolution des problèmes.

D’après les commentaires clients, le jumeau numérique du site Nokia est apprécié pour son niveau remarquable d’exactitude et de précision, ce qui lui permet de se démarquer au niveau mondial. En termes de conception et d’optimisation du réseau, nos jumeaux numériques peuvent clairement séparer le trafic et les performances du réseau interne et externe conduisant aux actions d’optimisation appropriées. Nos jumeaux de réseau détectent et réparent tout ce qui pourrait nuire au réseau, y compris les défaillances matérielles à venir.

Alors, êtes-vous prêt à bénéficier de la meilleure performance réseau possible ?

Par Samir Kumar, Directeur des Mobile Network Services chez Nokia

